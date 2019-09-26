RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У держскарбницю "не зайшло"
більш ніж 78 млрд грн -...

У держскарбницю "не зайшло" більш ніж 78 млрд грн -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:47

У держскарбницю "не зайшло" більш ніж 78 млрд грн -...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців поточного року загальний фонд державного бюджету недоотримав 78,4 млрд грн, що становить 7,2% від плану.

Дивися повний текст У держскарбницю \"не зайшло\" більш ніж 78 млрд грн - Рахункова палата.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91270
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:47

Какой НДС,акциз, если евробляхерам -дают право его не платить. Ясно, что не добирают из-за них. Пусть пенсии родителям только х****** отменяют и 100% от них оплата за учебу, лечение ,их и их детей.
laa1999
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:25

laa1999
А почему вдруг "пенсии, учебу, лечение"?
Может начать с урезания содержания аппарата Верховной Рады, Президента, министерств, потом пройтись по чиновничеству более низкого уровня, приведя затраты на их содержание с возможностями государства, затем обратить внимание на "персональных пенсионеров", получающих повышенные пенсии не по причине высоких заработков в прошлом (и высоких отчислений), а просто по факту занятия определенных государственных должностей.
Так и, глядишь, денег станет хватать, и не надо будет урезать пенсии, учебу и лечение для неугодных граждан. И акциз вообще отменить можно будет, потому что акциз на авто -- это просто узаконенный отъем денег по причине того, что у кого-то они есть, без какой-либо пользы для экономики, и без какой-либо, даже теоретической, отдачи тем, у кого эти деньги отнимаются.
M-Audio
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 23.03.11
Подякував: 264 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років -...
R2 » Пон 30 вер, 2019 13:07
3 182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 07:27
astatempo
ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало...
R2 » Чет 26 вер, 2019 20:19
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 20:19
vietsilver925
Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні 1, 2
R2 » Сер 25 вер, 2019 16:50
10 825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 19:05
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.