Додано: Сер 09 жов, 2019 14:25

laa1999

А почему вдруг "пенсии, учебу, лечение"?

Может начать с урезания содержания аппарата Верховной Рады, Президента, министерств, потом пройтись по чиновничеству более низкого уровня, приведя затраты на их содержание с возможностями государства, затем обратить внимание на "персональных пенсионеров", получающих повышенные пенсии не по причине высоких заработков в прошлом (и высоких отчислений), а просто по факту занятия определенных государственных должностей.

Так и, глядишь, денег станет хватать, и не надо будет урезать пенсии, учебу и лечение для неугодных граждан. И акциз вообще отменить можно будет, потому что акциз на авто -- это просто узаконенный отъем денег по причине того, что у кого-то они есть, без какой-либо пользы для экономики, и без какой-либо, даже теоретической, отдачи тем, у кого эти деньги отнимаются.