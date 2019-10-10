Втілення запропонованих змін сприятиме виведенню ринку зайнятості з тіні.
Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:12
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років.
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:49
мне нравится и еще бы больше нравилось, если бы мне было 24)) страшно было смотреть на суммы налоговых отчислений. Эх.
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:19
Здесь только так...
Буратино приходит к папе Карло:
- Пап, мы с Мальвиной уже давно встречаемся. Хотелось бы с ней... Как бы тебе сказать...
- Понял, сынок.
И папа Карло принялся за работу: нашел сучек, аккуратно прибил его куда надо, взял наждачку, зачистил. Сдувает пыль:
- Ну все, сынок, можешь идти к Мальвине!
- Слушай, бать! А ну ее, Мальвину! Давай-ка лучше еще наждачкой!
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:58
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:18
можно обналичивать черній нал через етого человека
зарплату всех сотрудников)
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