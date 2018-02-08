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Українців залишать без держстандартів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53
ТЕА написав:
государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...
Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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