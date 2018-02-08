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Українців залишать
без держстандартів

Українців залишать без держстандартів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:14

  shapo написав:
  GUD написав:По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?!


Вообще-то по большей части стройматериалов и изделий сертификация давно отменена.
ГОСТы штука хорошая, но их нарушали сплошь и рядом и при СССР, а нынешние ДСТУ на стройматериалы и изделия не сильно отличаются от ТУ.
Реальнонормы и технологии соблюдают при работе на экспорт,но там и контроль другой.
Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.

Ну так что же в этом хорошего, что сертификацию некоторых стройматериалов отменили?! Уже зафиксирован рост фальсификата и просто некачественного товара. Зачем же наступать на грабли? Чем обернулась отмена сертификации стройматериалов в Украине.
А "ребята" должны не "ситуацию фиксировать", а налаживать нормальную работу гос.органов, в том числе стандартизации и сертификации. Для этого их и выбирали, теоретически. Но практически, судя по нынешнему составу Рады, большая часть из них просто не состоянии не то чтобы законопроекты грамотные выдавать, а и понять, о чём, по сути, в предлагаемых им законопроектах говорится, и к каким последствиям это может привести. Так себе ресурс в чьих то руках для тыкания в кнопки...
GUD
 
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