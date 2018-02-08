Українців залишать без держстандартів

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GUD написав:По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?!
Вообще-то по большей части стройматериалов и изделий сертификация давно отменена. ГОСТы штука хорошая, но их нарушали сплошь и рядом и при СССР, а нынешние ДСТУ на стройматериалы и изделия не сильно отличаются от ТУ. Реальнонормы и технологии соблюдают при работе на экспорт,но там и контроль другой. Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Ну так что же в этом хорошего, что сертификацию некоторых стройматериалов отменили?! Уже зафиксирован рост фальсификата и просто некачественного товара. Зачем же наступать на грабли? Чем обернулась отмена сертификации стройматериалов в Украине. А "ребята" должны не "ситуацию фиксировать", а налаживать нормальную работу гос.органов, в том числе стандартизации и сертификации. Для этого их и выбирали, теоретически. Но практически, судя по нынешнему составу Рады, большая часть из них просто не состоянии не то чтобы законопроекты грамотные выдавать, а и понять, о чём, по сути, в предлагаемых им законопроектах говорится, и к каким последствиям это может привести. Так себе ресурс в чьих то руках для тыкания в кнопки...
Дело в том, что Наиболее «уязвимые» сегменты — цемент и сухие смеси, так как их расфасовывают, где и кто угодно, считает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий. В результате совместного проекта Ассоциации «Укрцемент» и Союза потребителей Украины «Лицом к потребителям: Исследование рынка фасованного цемента 2017» по проверке качества и маркировки фасованного цемента в торговых точках Украины оказалось, что 82% незаводского цемента и цемента с нарушениями маркировки – фальсификат, т.е. продукция, не отвечающая заявленным характеристикам. И первым визуальным признаком фальсифицированного цемента является нарушение требований маркировки мешка, в т.ч. продукция без указания производителя.
Ничего нового не произошло. Нарушения маркировки идут уже минимум лет 6-7, т.к. цемент приходит в вагонах, а далее его уже возле станции разгрузки пакуют в мешки на которых указан только ДСТУ на упаковку без опознавательного знака завода. И от того, что цемент не М500, а М400 еще пережить можно,особенно для малоэтажного строительства. Плохо то, что он часто приходит лежалым и ни на что не пригодным. По поводу оконных и дверных пластиковых профилей все легко проверяется у официального поставщика, тоже с лакокрасочными материалами, и особенно фасадными красками - на больших стройках такое сложно втюхать.