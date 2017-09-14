Про це йдеться в опитуванні.
Дивися повний текст Скільки українців виступають за референдум щодо ринку землі (опитування).
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00
Скільки українців виступають за референдум щодо ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців виступають за референдум щодо ринку землі (опитування).
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00
Когда этот цирк закончится? Украина наверное уже вместе с северной Кореей единственные страны без рынка земли.
Как показали выборы, кухарка не может управлять государством. Даже не буду участвовать во всяких референдумах. Это не проблема обывателя, это уже перезревшая проблема.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:08
Можно по разному открывать рынок земли.
А так как у нас пытаются по-быстрячку сделать - судя по всему будет "хотели как лучше, а получилось как всегда". Обычный додерибан страны намечается.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:10
Re: Скільки українців виступають за референдум щодо ринку...
Похоже хозяева Зеленского планируют сделать обычный дерибан, как то все мутно и непрозрачно готовится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:37
А сколько украинцев выступают за референдум за вхождение 51-м штатом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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