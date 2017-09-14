Про це йдеться в опитуванні.
Дивися повний текст Скільки українців виступають за референдум щодо ринку землі (опитування).
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00
Скільки українців виступають за референдум щодо ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців виступають за референдум щодо ринку землі (опитування).
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00
Когда этот цирк закончится? Украина наверное уже вместе с северной Кореей единственные страны без рынка земли.
Как показали выборы, кухарка не может управлять государством. Даже не буду участвовать во всяких референдумах. Это не проблема обывателя, это уже перезревшая проблема.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:08
Можно по разному открывать рынок земли.
А так как у нас пытаются по-быстрячку сделать - судя по всему будет "хотели как лучше, а получилось как всегда". Обычный додерибан страны намечается.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:10
Re: Скільки українців виступають за референдум щодо ринку...
Похоже хозяева Зеленского планируют сделать обычный дерибан, как то все мутно и непрозрачно готовится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:37
А сколько украинцев выступают за референдум за вхождение 51-м штатом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:18
как можно выносить на референдум вопрос если неизвестно самое важное - на каких условиях?...
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:54
ТЕА, да на любых - сейчас для этого не время. Под Васильковым у селян в тупую отжимают урожай с полей, а прокуратура обвиняемыми хочет сделать этих самих потерпевших. Вы правда хотите чтобы при таком беспределе - начали продавать землю?
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:01
как я писал выше, что самое важное в этом вопросе не вопрос продавать или нет, а на каких условиях? тем более что сегодня существует как минимум десяток способов продажи земли в обход моратория...
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:28
То Вы предлагаете, раз уж обосрались с выборами, то дать этой кухарке еще и раздеребанить всю землю?
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:39
Re: Скільки українців виступають за референдум щодо ринку...
А от у цих , що проти - є хоч 6 соток власної землі ?
Ну дерибан навіть - і що ? Державну землю продадуть ? Так зараз повно місць є - береги річок - куди доступу немає взагалі - хоч це заборонено . І що ? З"являться нові олігархи , чи збагатіють ще більше старі ? Конкретно хто тут щось для себе втрачає ?
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