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У Раді хочуть скасувати
відшкодування ПДВ для зернових і...

У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47

У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...

Пропонуємо до обговорення:
Для малого та середнього сільгоспвиробника дана ініціатива загрожує зниженням ціни на продукцію.

Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47

Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.
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