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У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Для малого та середнього сільгоспвиробника дана ініціатива загрожує зниженням ціни на продукцію.
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти
.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47
Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.
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