RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді хочуть скасувати
відшкодування ПДВ для зернових і...

У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47

У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...

Пропонуємо до обговорення:
Для малого та середнього сільгоспвиробника дана ініціатива загрожує зниженням ціни на продукцію.

Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91413
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47

Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.
lite
 
Повідомлень: 796
З нами з: 09.05.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:23

Предлагается также отменить возврат НДС и группе «Метинвест»
NSA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:38

  lite написав:Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.

Насколько я вижу - правительство хочет таким образом развитие перерабатывающей ланки и экспорт хотя бы продукции первого передела (муки, крупы и тд).

Что в этом плохого?

Топорно - согласен.

По идее надо дать переходной период, выделить кредитные линии в госбанках под оборудование для этих целей (типа "теплых кредитов"), временно убрать НДС на импорт оборудования для этих целей и установить дату с которой НДС на голые зерновые прекратится.

Хотя может просто прикрывают схемы накруток возмещений НДС.
curiousobro
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 21.07.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:44

Учитывая, что в этом году цены на некоторые зерновые культуры “просели” до 30%. Я так понимаю, цены просели не в Украине? В Украине цену растут - пуст ьпродают в своей стране. А всякие возмещения - это теневые схемы. Если бизнес невыгоден, нужно его свернуть и открыть другой более доходный.
igrograd_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 05.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:56

  curiousobro написав:
  lite написав:Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.

Насколько я вижу - правительство хочет таким образом развитие перерабатывающей ланки и экспорт хотя бы продукции первого передела (муки, крупы и тд).

Что в этом плохого?

Топорно - согласен.

По идее надо дать переходной период, выделить кредитные линии в госбанках под оборудование для этих целей (типа "теплых кредитов"), временно убрать НДС на импорт оборудования для этих целей и установить дату с которой НДС на голые зерновые прекратится.

Хотя может просто прикрывают схемы накруток возмещений НДС.

Я боюсь, что переработку у нас придется увеличивать в раза 2, а если брать ,например, зерно кукурузы -то раз в 5, и при этом не ясно -есть рынки сбыта для переработанной продукции, например, США или Канада, не могли бы сами переработать свою кукурузу и пшеницу - думаешь у них недоразвита промышленность?
laa1999
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:13

  laa1999 написав: Я боюсь, что переработку у нас придется увеличивать в раза 2, а если брать ,например, зерно кукурузы -то раз в 5, и при этом не ясно -есть рынки сбыта для переработанной продукции, например, США или Канада, не могли бы сами переработать свою кукурузу и пшеницу - думаешь у них недоразвита промышленность?

Дык экспортировать никто не запрещает. Но НДС за голое сырье при этом не получаешь.

Или ищется возможность превратить зерно в муку, комбикорм, мясо, яйца и ищи потребителей - и тогда ты с возмещением НДС.
Или ищется другой бизнес.

Имхо если сделать все правильно (как описал выше) - это нормальная гос.политика.
curiousobro
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 21.07.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:32

curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.
laa1999
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:02

Re: У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і

  curiousobro написав:Дык экспортировать никто не запрещает. Но НДС за голое сырье при этом не получаешь.

Или ищется возможность превратить зерно в муку, комбикорм, мясо, яйца и ищи потребителей - и тогда ты с возмещением НДС.
Или ищется другой бизнес.

Имхо если сделать все правильно (как описал выше) - это нормальная гос.политика.


Только до определенной меры.
Такого сорта меры хороши там, где есть возможность пристроить готовую продукцию в разумных количествах (подсолнечное масло - тому пример).
Какая переработанная продукция из зерновых является биржевым (крупнооптовым) товаром? Есть ли возможность реализовать эту продукцию в объемах, соответствующих текущему экспорту зерна? Есть ли возможность найти потребителя на такие объемы внутри страны?
Без четкого знания ответов на эти вопросы такая политика есть поощрением не к созданию новых производств, а к сокращению существующих. И к сокращению с/х экспорта, который, худо-бедно, позволяет держать курс на существующем уровне.
Вы ведь не надеетесь, что пирамида ОВГЗ навечно решит все потребности в валюте?
headshaker
 
Повідомлень: 868
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:15

  laa1999 написав:curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.

Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет.
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: laa1999, MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Військовий збір пропонують скасувати 1, 2
R2 » Вів 15 жов, 2019 10:38
14 818
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 12:45
vikrost80
Суддям ВС хочуть урізати зарплати
R2 » Вів 15 жов, 2019 15:11
6 227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 17:55
Kudrjavuy
В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...
R2 » Чет 10 жов, 2019 14:58
4 214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 17:48
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77628)
18.10.2019 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.