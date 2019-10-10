У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
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laa1999 написав:curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.
Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет.
Ну, если единственная поддержка -сельхозпроизводителя - это НДС, то ясно ,что эту поддержку будут использовать по максимуму...Не ясно, почему производитель сельхозпродукции - должен платить налог на производство , в виде НДС на топливо, это его сразу делает не конкурентным в мире, если еще ввести и мировую цену аренды земли...Отмена возврата НДС - ставит украинского производителя в невыгодное положение плюс невозврату за технику НДС,удобрениям, вообще приходим к двойному налогооблажения сельского хозяйства. Тут не все так просто, или отменим и на топливо НДС для сельхозпроизводителей ,и на технику и удобрения -тогда проблема усугубится. Давайте, всем не возвращать НДС. Возврат НДС за руду или любое добываемое сырье,леса -это куда большее зло, чем за производство зерна. Да и металургия сейчас -это в основном уголь и руда,процентов на 85, и газ. Почему только сельхозпроизводителей загонять? А то вы, как curiousobro,который так и не понял, что такое возврат НДС, со знанием дела хочите уничтожить с.х.
laa1999 написав:curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.
Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет.
И на счет манипуляций - все экспортеры занимаются манипуляциями, они списывают все затраты на экспорт, поэтому крупные многопрофильные компании , наибольшие прибыли получают, так как все затраты у них идут на экспортную продукцию, потом возвращая НДС..Славо богу НДС не возвращают на убыточный экспорт...А если -не можешь показать 100% затраты, то снижаешь цены до 100% затрат и уводишь прибыль в офшоры...
lite написав:Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.
Насколько я вижу - правительство хочет таким образом развитие перерабатывающей ланки и экспорт хотя бы продукции первого передела (муки, крупы и тд).
Что в этом плохого?
Топорно - согласен.
По идее надо дать переходной период, выделить кредитные линии в госбанках под оборудование для этих целей (типа "теплых кредитов"), временно убрать НДС на импорт оборудования для этих целей и установить дату с которой НДС на голые зерновые прекратится.
Хотя может просто прикрывают схемы накруток возмещений НДС.
А кто ту переработанную продукцию купит ? Обычно люди покупают то, что знают. Крупные корпорации на рекламу тратят больше чем оборот наших аграриев.
igrograd_ua написав:Учитывая, что в этом году цены на некоторые зерновые культуры “просели” до 30%. Я так понимаю, цены просели не в Украине? В Украине цену растут - пуст ьпродают в своей стране. А всякие возмещения - это теневые схемы. Если бизнес невыгоден, нужно его свернуть и открыть другой более доходный.
laa1999 написав:Давайте, всем не возвращать НДС. Возврат НДС за руду или любое добываемое сырье,леса -это куда большее зло, чем за производство зерна. Да и металургия сейчас -это в основном уголь и руда,процентов на 85, и газ. Почему только сельхозпроизводителей загонять? А то вы, как curiousobro,который так и не понял, что такое возврат НДС, со знанием дела хочите уничтожить с.х.
Не поверите - я только за. Убрать возврат НДС за сырье, ввести контроль трансфертного ценообразование - и прозводить наконец что-то в стране.