У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
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laa1999 написав:curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.
Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет.
Ну, если единственная поддержка -сельхозпроизводителя - это НДС, то ясно ,что эту поддержку будут использовать по максимуму...Не ясно, почему производитель сельхозпродукции - должен платить налог на производство , в виде НДС на топливо, это его сразу делает не конкурентным в мире, если еще ввести и мировую цену аренды земли...Отмена возврата НДС - ставит украинского производителя в невыгодное положение плюс невозврату за технику НДС,удобрениям, вообще приходим к двойному налогооблажения сельского хозяйства. Тут не все так просто, или отменим и на топливо НДС для сельхозпроизводителей ,и на технику и удобрения -тогда проблема усугубится. Давайте, всем не возвращать НДС. Возврат НДС за руду или любое добываемое сырье,леса -это куда большее зло, чем за производство зерна. Да и металургия сейчас -это в основном уголь и руда,процентов на 85, и газ. Почему только сельхозпроизводителей загонять? А то вы, как curiousobro,который так и не понял, что такое возврат НДС, со знанием дела хочите уничтожить с.х.
laa1999 написав:curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.
Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет.
И на счет манипуляций - все экспортеры занимаются манипуляциями, они списывают все затраты на экспорт, поэтому крупные многопрофильные компании , наибольшие прибыли получают, так как все затраты у них идут на экспортную продукцию, потом возвращая НДС..Славо богу НДС не возвращают на убыточный экспорт...А если -не можешь показать 100% затраты, то снижаешь цены до 100% затрат и уводишь прибыль в офшоры...
lite написав:Что-то я не понял, всегда же возмещался НДС на экспортные товары.
Насколько я вижу - правительство хочет таким образом развитие перерабатывающей ланки и экспорт хотя бы продукции первого передела (муки, крупы и тд).
Что в этом плохого?
Топорно - согласен.
По идее надо дать переходной период, выделить кредитные линии в госбанках под оборудование для этих целей (типа "теплых кредитов"), временно убрать НДС на импорт оборудования для этих целей и установить дату с которой НДС на голые зерновые прекратится.
Хотя может просто прикрывают схемы накруток возмещений НДС.
А кто ту переработанную продукцию купит ? Обычно люди покупают то, что знают. Крупные корпорации на рекламу тратят больше чем оборот наших аграриев.
igrograd_ua написав:Учитывая, что в этом году цены на некоторые зерновые культуры “просели” до 30%. Я так понимаю, цены просели не в Украине? В Украине цену растут - пуст ьпродают в своей стране. А всякие возмещения - это теневые схемы. Если бизнес невыгоден, нужно его свернуть и открыть другой более доходный.
laa1999 написав:Давайте, всем не возвращать НДС. Возврат НДС за руду или любое добываемое сырье,леса -это куда большее зло, чем за производство зерна. Да и металургия сейчас -это в основном уголь и руда,процентов на 85, и газ. Почему только сельхозпроизводителей загонять? А то вы, как curiousobro,который так и не понял, что такое возврат НДС, со знанием дела хочите уничтожить с.х.
Не поверите - я только за. Убрать возврат НДС за сырье, ввести контроль трансфертного ценообразование - и прозводить наконец что-то в стране.
laa1999 написав:Ну, если единственная поддержка -сельхозпроизводителя - это НДС
Не единственная. Из бюджета идет порядка 6 млрд. - и опять же потом выливается в манипуляции с топливом...
Ересь какая-то. Если производитель зерновых зарегистрирован, как плательщик НДС (в российском законодательстве это ООО/ПАО, но может быть и ИП, думаю, на Украине ситуация точно такая же), то при уплате НДС из суммы исходящего НДС, подлежащего уплате, вычитается сумма входящего (в цену топлива/техники/любой аренды и прочих ОФИЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ). У ИП, неплательщика НДС, этого налога не существует. При экспорте (в данном случае зерновых) поставка осуществляется БЕЗ НДС при любой форме собственности, НО ПЛАТЕЛЬЩИК НДС (и только он)получает возмещение от государства суммы этого налога.