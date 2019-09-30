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Мінімальна зарплата не менше
ніж 7,3 тис. грн - ФПУ

Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:19

Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві ФПУ.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:19

Здравствуй инфляция!
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:35

Так о шО, кто-то за меньшие деньги работал?!
Можно конечно более цивилизовано подойти, города/села, высшее/среднее, должность.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:06

Всё правильно, выше ЗП - больше отчислений ЕСВ и НДФЛ
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:19

Економика стоит, необходимо вернуть все украденое и разваленое, наказать виновных с полной конфискацией, начать економический рост, уменьшить зарплату чиновникам, поднять уровень жизни и не допустить инфляции
bklochok
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