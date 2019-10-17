Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за серпень для обчислення пенсії.
Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування пенсії.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:11
ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування пенсії.
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:11
Брехня!!!! Кому лапшу вешаете, извините за выражение-Уроды? 1560 гр., в Полтаве, у человека проработавшего в гальванике это тогда чем назвать? Ох и таврюки же вы!!! Желаю вам таких огромных, не существующих пенсий! Есть выражение: Воздастся Вам - по делам вашим!
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:36
Сегодня пришла пенсия 1564 грн.Белая Церковь.Пенсия по Чернобыльскому 4 категории.
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