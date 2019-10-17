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ПФУ знизив показник середньої
зарплати для нарахування...

ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:11

ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за серпень для обчислення пенсії.

Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування пенсії.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:11

Брехня!!!! Кому лапшу вешаете, извините за выражение-Уроды? 1560 гр., в Полтаве, у человека проработавшего в гальванике это тогда чем назвать? Ох и таврюки же вы!!! Желаю вам таких огромных, не существующих пенсий! Есть выражение: Воздастся Вам - по делам вашим!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:36

Сегодня пришла пенсия 1564 грн.Белая Церковь.Пенсия по Чернобыльскому 4 категории.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:02

У моих дедушки и бабушки пенсия 2100 и 2200 грн примерно. Тоже низкая. Запорожская область город Токмак!
reklamatokmak2017
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:01

Ви уважно прочитали? Розмір СЕРЕДНЬОЇ пенсії! ... Хтось їв м'ясо, а хтось капусту з рисом. А в середньому вони обидва наїлись голубців!
Вам дісталась тільки капуста...
belozerovaanna
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