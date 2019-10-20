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ПФУ знизив показник середньої
зарплати для нарахування...

ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:11

ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за серпень для обчислення пенсії.

Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати для нарахування пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:11

Брехня!!!! Кому лапшу вешаете, извините за выражение-Уроды? 1560 гр., в Полтаве, у человека проработавшего в гальванике это тогда чем назвать? Ох и таврюки же вы!!! Желаю вам таких огромных, не существующих пенсий! Есть выражение: Воздастся Вам - по делам вашим!
pisarenkovladimir583
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:36

Сегодня пришла пенсия 1564 грн.Белая Церковь.Пенсия по Чернобыльскому 4 категории.
nkrek25
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:02

У моих дедушки и бабушки пенсия 2100 и 2200 грн примерно. Тоже низкая. Запорожская область город Токмак!
reklamatokmak2017
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:01

Ви уважно прочитали? Розмір СЕРЕДНЬОЇ пенсії! ... Хтось їв м'ясо, а хтось капусту з рисом. А в середньому вони обидва наїлись голубців!
Вам дісталась тільки капуста...
belozerovaanna
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:15

Я задоволений пенсією, бо знаючи про нові умови останні 20 років думав про своє майбутнє, працюючи на кількох роботах і завжди легально. Тому зарплата була завжди в рази вища середньої, а відтак і пенсія втричі вища, ніж у дружини.
skobelskiy
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:27

  belozerovaanna написав:Ви уважно прочитали? Розмір СЕРЕДНЬОЇ пенсії! ... Хтось їв м'ясо, а хтось капусту з рисом. А в середньому вони обидва наїлись голубців!
Вам дісталась тільки капуста...

Ви уважно прочитали? Розмир середньоъ ЗАРПЛАТИ для обчислення пенсии
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:49

J, а вы?
В третьем квартале 2019 года размер средней пенсии украинцев составил 3019 гривен.

у моей матери и у меня (инвалидность) - 2 кГрн (плюс/минус 50 грн). У всех знакомых тоже около 2 тыс. (не считая силовиков конечно), отец кума вышел на пенсию и получил аж ~ 1400 грн. На кой тогда нужен прожиточный минимум если есть пенсионеры которые получают меньше (значит они не смогут выжить)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:13

Как мне нравятся комментаторы которые даже не знают для чего нужен этот показатель. впрочем как и "журналист" который готовил эту заметку.

Показатель нужен для исчисления коэффициента зарплаты за соответствующий месяц для расчета пенсии.
И никак не влияет на пенсии назначенные ранее!

А все кто пишет про низкие пенсии родителей спросите себя сколько вы платите взносов в ПФ. а потом посчитайте количество пенсионеров в Украине и людей которые платят взносы.
victoryq34
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