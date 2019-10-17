Електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто перевірятимуть через QR-код.
Дивися повний текст В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення водія та техпаспорт.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:31
В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...
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Дивися повний текст В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення водія та техпаспорт.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:39
Красавчики!
Кому не интересно, сможет и дальше возить все доки в физическом виде.
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