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В Кабміні пояснили, як
перевірятимуть е-посвідчення...

В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:31

В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...

Пропонуємо до обговорення:
Електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто перевірятимуть через QR-код.

Дивися повний текст В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення водія та техпаспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:31

Не має такої програми в ПлейСторе
oleg2018
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:39

Красавчики!
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Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:44

  oleg2018 написав:Не має такої програми в ПлейСторе

А чего она там должна быть? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:56

Интересно а как с тех. паспортом, унас же если есть тех паспорт значит могу управлять, то есть если у меня на смартфоне будет тех паспорт чужой машины, значит я могу ей упралять?
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:03

Тоже интересно, если не свое машиной управляешь, то какой механизм вот этого всего..

И интересно - сие в оффлайн будет работать? Т.к. если только при наличии инета - то будет цирк - инета нет (трасса где-то или еще какие тех. проблемы с интернетом), то все - прав у тебя нет и влетаешь на штраф?
djnergal
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