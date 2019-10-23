Електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто перевірятимуть через QR-код.
Дивися повний текст В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення водія та техпаспорт.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:31
В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...
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Дивися повний текст В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення водія та техпаспорт.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:39
Красавчики!
Кому не интересно, сможет и дальше возить все доки в физическом виде.
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:44
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:56
Интересно а как с тех. паспортом, унас же если есть тех паспорт значит могу управлять, то есть если у меня на смартфоне будет тех паспорт чужой машины, значит я могу ей упралять?
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:03
Тоже интересно, если не свое машиной управляешь, то какой механизм вот этого всего..
И интересно - сие в оффлайн будет работать? Т.к. если только при наличии инета - то будет цирк - инета нет (трасса где-то или еще какие тех. проблемы с интернетом), то все - прав у тебя нет и влетаешь на штраф?
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