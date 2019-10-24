В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...

Да вообще никаким боком тут мобильный не вперся -- хоть на фотокарточке этот код возить можно.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:08
Да вообще никаким боком тут мобильный не вперся -- хоть на фотокарточке этот код возить можно.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:20
это если в этом месте есть хоть какой-то интернет. Но часто на трассе даже голосовая связь отсутствует. А в некоторых селах моего района до сих пор нет никакого покрытия. Как в этом случае они проверят по базе данных? и зачем вообще нужен этот qr код? ФИО, дата рождения - и сверяй лицо с фото из БД.
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