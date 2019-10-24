|
|
|
В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:08
djnergal написав:
каким образом будет работать механизм при наличии проблем на Вашем мобильном (села батарея/нет интернета)? возить зарядку/павербанк/второй мобильный/распечатки кода/представителя администрации лично?
Да вообще никаким боком тут мобильный не вперся -- хоть на фотокарточке этот код возить можно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1112
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:20
GALeon написав:
djnergal написав:Тоже интересно, если не свое машиной управляешь, то какой механизм вот этого всего..
И интересно - сие в оффлайн будет работать? Т.к. если только при наличии инета - то будет цирк - инета нет (трасса где-то или еще какие тех. проблемы с интернетом), то все - прав у тебя нет и влетаешь на штраф?
Будет оффлайн. Там qr на смарте созраняешь и полиции показываешь - они его сканируют и проверяют по базе мвд
это если в этом месте есть хоть какой-то интернет. Но часто на трассе даже голосовая связь отсутствует. А в некоторых селах моего района до сих пор нет никакого покрытия. Как в этом случае они проверят по базе данных? и зачем вообще нужен этот qr код? ФИО, дата рождения - и сверяй лицо с фото из БД.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2718
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7591 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:39
RomanTik написав: GALeon написав:
djnergal написав:Тоже интересно, если не свое машиной управляешь, то какой механизм вот этого всего..
И интересно - сие в оффлайн будет работать? Т.к. если только при наличии инета - то будет цирк - инета нет (трасса где-то или еще какие тех. проблемы с интернетом), то все - прав у тебя нет и влетаешь на штраф?
Будет оффлайн. Там qr на смарте созраняешь и полиции показываешь - они его сканируют и проверяют по базе мвд
это если в этом месте есть хоть какой-то интернет. Но часто на трассе даже голосовая связь отсутствует. А в некоторых селах моего района до сих пор нет никакого покрытия. Как в этом случае они проверят по базе данных? и зачем вообще нужен этот qr код? ФИО, дата рождения - и сверяй лицо с фото из БД.
В случае полного отсутствия связи -- проверят в офлайн базе.
>>> и зачем вообще нужен этот qr код
Я же писал: только для того, чтобы проверяющий не заморачивался с ручным вводом.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1112
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|