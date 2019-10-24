RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Кабміні пояснили, як
перевірятимуть е-посвідчення...

В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:08

  djnergal написав:каким образом будет работать механизм при наличии проблем на Вашем мобильном (села батарея/нет интернета)? возить зарядку/павербанк/второй мобильный/распечатки кода/представителя администрации лично?

Да вообще никаким боком тут мобильный не вперся -- хоть на фотокарточке этот код возить можно.
_hunter
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:20

  GALeon написав:
djnergal написав:Тоже интересно, если не свое машиной управляешь, то какой механизм вот этого всего..

И интересно - сие в оффлайн будет работать? Т.к. если только при наличии инета - то будет цирк - инета нет (трасса где-то или еще какие тех. проблемы с интернетом), то все - прав у тебя нет и влетаешь на штраф?
Будет оффлайн. Там qr на смарте созраняешь и полиции показываешь - они его сканируют и проверяют по базе мвд

это если в этом месте есть хоть какой-то интернет. Но часто на трассе даже голосовая связь отсутствует. А в некоторых селах моего района до сих пор нет никакого покрытия. Как в этом случае они проверят по базе данных? и зачем вообще нужен этот qr код? ФИО, дата рождения - и сверяй лицо с фото из БД.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2718
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7591 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:39

  RomanTik написав:
  GALeon написав:
djnergal написав:Тоже интересно, если не свое машиной управляешь, то какой механизм вот этого всего..

И интересно - сие в оффлайн будет работать? Т.к. если только при наличии инета - то будет цирк - инета нет (трасса где-то или еще какие тех. проблемы с интернетом), то все - прав у тебя нет и влетаешь на штраф?
Будет оффлайн. Там qr на смарте созраняешь и полиции показываешь - они его сканируют и проверяют по базе мвд

это если в этом месте есть хоть какой-то интернет. Но часто на трассе даже голосовая связь отсутствует. А в некоторых селах моего района до сих пор нет никакого покрытия. Как в этом случае они проверят по базе данных? и зачем вообще нужен этот qr код? ФИО, дата рождения - и сверяй лицо с фото из БД.

В случае полного отсутствия связи -- проверят в офлайн базе.

>>> и зачем вообще нужен этот qr код
Я же писал: только для того, чтобы проверяющий не заморачивался с ручным вводом.
_hunter
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки
R2 » Чет 24 жов, 2019 12:09
5 286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 09:49
Rainbow
Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія...
R2 » Сер 23 жов, 2019 16:40
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 16:41
arturkamd
Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає
R2 » Сер 23 жов, 2019 12:28
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:49
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15496)
25.10.2019 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.