Станом на 1 жовтня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 185,8 млн грн.
Дивися повний текст Борги по зарплатах перед киянами виросли до 185 млн грн.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:36
Борги по зарплатах перед киянами виросли до 185 млн грн
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Дивися повний текст Борги по зарплатах перед киянами виросли до 185 млн грн.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:36
Государство не заставит себя ждать когда нужно оттянуться на налогоплательщиках, тем более если они еще нанятые работники.
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