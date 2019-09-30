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Борги по зарплатах перед
киянами виросли до 185 млн грн

Борги по зарплатах перед киянами виросли до 185 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:36

Борги по зарплатах перед киянами виросли до 185 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 жовтня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 185,8 млн грн.

Дивися повний текст Борги по зарплатах перед киянами виросли до 185 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:36

Государство не заставит себя ждать когда нужно оттянуться на налогоплательщиках, тем более если они еще нанятые работники.
ruvex
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