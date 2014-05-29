Faceless
Тогда вопрос, для кого пишут Законы, если даже Госслужбы их не соблюдают?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:57
Faceless
Тогда вопрос, для кого пишут Законы, если даже Госслужбы их не соблюдают?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:53
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Вспомнился совсем баян...
1. Про найденный кошелек все знают? Чувак, давай заделим и никому не скажем. А потом резко находится владелец кошелька и требует всю сумму. Поэтому, если находите кошелек и не собираетесь отдавать, то и делиться не стоит.
2. Кто помнит про схему с такси? Сейчас таксист подъедет, заберет товар, а мы деньги на карту кинем.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:51
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Для общего развития:
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
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