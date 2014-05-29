Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:56

Обменники валюты: что может быть, пара случаев.



Ситуация первая:

Ностальгия... история из личного опыта, хоть и негативного.

В студенческие годы надо было поменять валюту на деревянные. Возле обменника была очередь, стоящий за мной дядечка спросил, сдаю или покупаю. Ответил, что сдаю, а он предложил их купить по курсу продажи обменника. Дальше простая схема: "игра" на внимательность, просит дать ему купюру в руки для проверки и сворачивает ее. В руке калькулятор. В этот момент меня отвлекают другие лица (участники мошеннической схемы), этого времени достаточно, чтобы свернутая купюра была заменена на другую. Вернув мне купюру, мне предлагают выйти на улицу, покинуть очередь, уже в тот момент я заподозрил что-то странное, но...

Держа свернутую купюру в руках я решил ее развернуть, вместо 100 долларов в руках был 1. Опомнившись начал искать глазами "обменщика", но уже было поздно.



Ситуация вторая:

Фейковое окно обменника. Буквально несколько лет назад эта схема часто применялась при "договорняках" обмена на большие суммы. Слышал про такое в Киеве, может быть было и в других городах.

Кто-то хочет сдать валюту, ему предлагают выгодный курс, договариваются о встрече возле обменника, проводят казалось бы к реальному обменнику, все снаружи выглядит реально. Приняв деньги кассир закрывает шторку, якобы для пересчета и исчезает с другой стороны.

Искать деньги и мошенников практически бессмысленно.



Ситуация третья: слив информации и налет на транспортное средство.

Пример



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