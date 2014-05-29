Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38

я читал и смотрел кучу всего... Профи взламывают смартфоны за несколько минутДаже если не получить доступ к данным, он будет стерт и работать как новый. Если ломать самому предварительно погуглив, то 20 минут должно хватить продвинутому пользователю, который понимает такие слова как "ребут", "восстановление системы", "заводские настройки" и пр.Приноси мне залоченный, если разблокирую, заберу себеНо не будем о грустном.Владельцем iPhone и смартфонов на Android нужно быть готовым к краже их девайсов заранее.Что нужно сделать:В надгрызанных яблоках сейчас это приложение "Локатор" (раньше "Найти айфон")в пункте меню "Устройства" проверьте, чтобы все устройства имели доступ к гео и (если возможно) интернету.При выборе устройства, его можно заблокировать (отметить как пропавшее) в случае кражи.Подробности здесь:Аналогично с устройствами на Андроиде.Инструкция:Эти действия усложнят жизнь тем, кто украл смартфон. На возврат расчитывать не стоит, разве что самостоятельно будете искать и удача не повернется мягким местом. Ведь в случае самостоятельного поиска можно приблизится к точке на карте (где устройство обнаружено) и нажать кнопку "издать звук" и если звук на девайсе включен, то есть вероятность его услышать и обнаружить.Сейчас также мобильные операторы предлагают услугу "страхования" мобильных телефонов, если считаете, что вероятность кражи высокая (постоянно передвигаетесь в общественном транспорте и т.п.), то стоит рассмотреть этот вариант для спокойного сна. Я не пользуюсь.