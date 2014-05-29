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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38

Faceless я читал и смотрел кучу всего... Профи взламывают смартфоны за несколько минут ;) Даже если не получить доступ к данным, он будет стерт и работать как новый. Если ломать самому предварительно погуглив, то 20 минут должно хватить продвинутому пользователю, который понимает такие слова как "ребут", "восстановление системы", "заводские настройки" и пр.
Приноси мне залоченный, если разблокирую, заберу себе :mrgreen:

Но не будем о грустном.

Владельцем iPhone и смартфонов на Android нужно быть готовым к краже их девайсов заранее.

Что нужно сделать:

В надгрызанных яблоках сейчас это приложение "Локатор" (раньше "Найти айфон")
в пункте меню "Устройства" проверьте, чтобы все устройства имели доступ к гео и (если возможно) интернету.
При выборе устройства, его можно заблокировать (отметить как пропавшее) в случае кражи.
Подробности здесь: https://support.apple.com/ru-ru/HT201365

Аналогично с устройствами на Андроиде.
Инструкция: https://support.google.com/android/answer/6160491

Эти действия усложнят жизнь тем, кто украл смартфон. На возврат расчитывать не стоит, разве что самостоятельно будете искать и удача не повернется мягким местом. Ведь в случае самостоятельного поиска можно приблизится к точке на карте (где устройство обнаружено) и нажать кнопку "издать звук" и если звук на девайсе включен, то есть вероятность его услышать и обнаружить.

Сейчас также мобильные операторы предлагают услугу "страхования" мобильных телефонов, если считаете, что вероятность кражи высокая (постоянно передвигаетесь в общественном транспорте и т.п.), то стоит рассмотреть этот вариант для спокойного сна. Я не пользуюсь.
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