Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Приноси мне залоченный, если разблокирую, заберу себе
Но не будем о грустном.
Владельцем iPhone и смартфонов на Android нужно быть готовым к краже их девайсов заранее.
Что нужно сделать:
В надгрызанных яблоках сейчас это приложение "Локатор" (раньше "Найти айфон")
в пункте меню "Устройства" проверьте, чтобы все устройства имели доступ к гео и (если возможно) интернету.
При выборе устройства, его можно заблокировать (отметить как пропавшее) в случае кражи.
Подробности здесь:
Аналогично с устройствами на Андроиде.
Инструкция:
Эти действия усложнят жизнь тем, кто украл смартфон. На возврат расчитывать не стоит, разве что самостоятельно будете искать и удача не повернется мягким местом. Ведь в случае самостоятельного поиска можно приблизится к точке на карте (где устройство обнаружено) и нажать кнопку "издать звук" и если звук на девайсе включен, то есть вероятность его услышать и обнаружить.
Сейчас также мобильные операторы предлагают услугу "страхования" мобильных телефонов, если считаете, что вероятность кражи высокая (постоянно передвигаетесь в общественном транспорте и т.п.), то стоит рассмотреть этот вариант для спокойного сна. Я не пользуюсь.