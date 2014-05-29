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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38

Faceless я читал и смотрел кучу всего... Профи взламывают смартфоны за несколько минут ;) Даже если не получить доступ к данным, он будет стерт и работать как новый. Если ломать самому предварительно погуглив, то 20 минут должно хватить продвинутому пользователю, который понимает такие слова как "ребут", "восстановление системы", "заводские настройки" и пр.
Приноси мне залоченный, если разблокирую, заберу себе :mrgreen:

Но не будем о грустном.

Владельцем iPhone и смартфонов на Android нужно быть готовым к краже их девайсов заранее.

Что нужно сделать:

В надгрызанных яблоках сейчас это приложение "Локатор" (раньше "Найти айфон")
в пункте меню "Устройства" проверьте, чтобы все устройства имели доступ к гео и (если возможно) интернету.
При выборе устройства, его можно заблокировать (отметить как пропавшее) в случае кражи.
Подробности здесь: https://support.apple.com/ru-ru/HT201365

Аналогично с устройствами на Андроиде.
Инструкция: https://support.google.com/android/answer/6160491

Эти действия усложнят жизнь тем, кто украл смартфон. На возврат расчитывать не стоит, разве что самостоятельно будете искать и удача не повернется мягким местом. Ведь в случае самостоятельного поиска можно приблизится к точке на карте (где устройство обнаружено) и нажать кнопку "издать звук" и если звук на девайсе включен, то есть вероятность его услышать и обнаружить.

Сейчас также мобильные операторы предлагают услугу "страхования" мобильных телефонов, если считаете, что вероятность кражи высокая (постоянно передвигаетесь в общественном транспорте и т.п.), то стоит рассмотреть этот вариант для спокойного сна. Я не пользуюсь.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:28

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Я больше веду речь о защите своих персональных данных. Они куда важнее и дороже железки. Получить к ним доступ в любом случае очень непросто, если предприняты элементарные меры.
Стереть все - это совсем другой вопрос
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:54

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Теперь понятно =)
Но при желании, данные все же можно получить с железки.

Вспомнилось про "вымагателей в пагонах".
Все уже посмотрели видео, где проверяли знания новой полиции? Это не печально, это прискорбно. Их цель это "заработок", а не служение.

Так вот. Мало кто из полицейских знает все правила и порядок использования спец средств. С водителями тут обстоит еще хуже.

Поэтому, пробежимся по некоторым моментам.

1. Водитель подал заявление в суд с просьбой отменить этот штраф. Его главным аргументом было то, что радар не имел пломбы, а согласно приказу Минэкономразвития №193 она должна быть (к тому же невредимой).
Суд пришел к выводу, что доказательство от радара TruCam по данному делу не является надлежащим, так как у него отсутствовала пломба. Поэтому суд встал на сторону водителя и отменил штраф.

2. Применение спецсредств в виде наручников, дубинок и пр. осуществляется только при злостном неповиновении.

3. Остановить автомобиль могут только:
- Водитель нарушил Правила дорожного движения;
(Требуется доказательство, полицейские идут на уловку, что есть свидетель - второй полицейский. Но это незаконно, так как свидетель может давать показания только в суде)
- В авто есть явные признаки технической неисправности; (тормоза, рулевое управление, фары, стеклоочистители, колеса; отстутствуют зеркала заднего вида, бампер или ограничен обзор водителя)
- Водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иного правонарушения; (тут сказка сказывается... интересно как можно рассмотреть человека в авто на скорости и сопоставить его с портретом розыскуемого, кстати, у полицейских должна быть информация с описанием подозреваемого)
- Транспортное средство находится в розыске; (ситуация аналогична предыдущей, есть ли у полицейских документы, что именно такой автомобиль в розыске)
- Необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть; (из всех случаев, что я наблюдал, так это водители в таких случаях вежливо посылали всех и вся, исключение это когда просят быть понятым)
- Необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля; (как раз выше упомянул об этом, да и водители зачастую сами оказывают помощь еще до приезда полиции)
- Орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; (ага, любят у нас перекрыть дороги с поводом и без, но на этом все и заканчивается)
- На авто неправильно закреплен груз или он угрожает другим участникам движения (ни разу такого не видел, что очень плохо, учитывая что и как у нас перевозят)
- Нарушение порядка, использования специальных световых или звуковых сигналов; (вот думаю, смеятся или нет? регулярно вижу обычные авто с подобием спецсигналов, как ездили, так и ездят... им скорее всего полиция еще и честь отдает, когда видит)
- Патрульный может остановить машину с иностранными номерами для проверки законности ее передачи в пользование или распоряжение другим лицам. (это да, это борьба с евробляхами, других дел то нет, никто не нарушает, пробок нет, дороги целые, разметка есть везде...)

И это только часть... Поэтому делитесь тоже.

Все это не повод нарушать ПДД, но и знать не помешает.


P.S. видео не нашел, но было курьезное. Когда на Трукам остановили авто, а за рулем никого нет. Кто был за рулем неизвестно, на Трукам лицо водителя не видно. Через 15 минут отпустили. =)
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