Я в НКВД, юнцом ещё, любил самолично брать тёпленькими,бывало даже обмокали после сна)) Лучшее время с 3 до 5,в зависимости от сезона года
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:43
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Я в НКВД, юнцом ещё, любил самолично брать тёпленькими,бывало даже обмокали после сна)) Лучшее время с 3 до 5,в зависимости от сезона года
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:19
Facebook рассадник мошенников
Модераторы фейсбука уволены или халтурят? Постоянно что-то вылазит, что вне их же правил.
Последнее время Facebook - рассадник мошенников и аферистов. Вылезло сегодня, такое впечатление, что они меня уже как внештатного модератора используют на проверку постов.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 17:02
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Старое в новой обертке.
Скидки на дорогие медикаменты. Велкам ту мошенники.
"Давайте нам денег у нас лекарства со скидкой или дешевле".
Работают в сегменте не только дорогих лекарств, но и тех, которые пользуются постоянным спросом (обезболивающие и т.п.).
Иногда доходит до того, что могут продать подделку, а не лекарство.
Как отличить подделку:
Слишком низкая цена – повод насторожиться. Задайте себе вопрос, за счет чего производитель снизил цену? Не за счет ли вашего здоровья?
Не покупайте лекарства вне аптек у незнакомых людей, с рук, по объявлению. Если аптечный киоск по каким-либо причинам кажется вам подозрительным, лучше его обойти стороной. Особенно же часто торгуют фальсификатом интернет-аптеки. Количество подделок в сети достигает 50%.
- Внимание на упаковку! Разваливающаяся коробка, смазанная печать, отсутствие вкладыша, или вкладыш, написанный шрифтом не похожим на фабричный. Все это признаки подделки товара. Проверьте, чтобы упаковка была целостной, с четко указанным сроком годности препарата и номером серии. Номера партии на первичной и вторичной (внутренней) упаковке товара должны совпадать. В Украине вторичную упаковку помечают шрифтом Брайля. Отсутствие ее так же может сигнализировать, что перед вами подделка.
- Если у вас возникли сомнения в качестве товара, спросите сертификат соответствия у провизора. У аптеки, работающей по закону, эта просьба не вызовет недоумения. Если же вам отказывают, вероятнее всего, закупка лекарства была сделана у недобросовестных дистрибьюторов.
- Прежде чем пить таблетку, посмотрите, не рассыпается ли она при слабом надавливании в порошок, нет ли в ней частиц другого цвета или фактуры. Растворимые таблетки должны через минуту превращаться в однородную суспензию. Препараты проверяйте на запах, он не должен быть резко неприятным. Вспомните прошлый опыт приема лекарства. Совпадает ли товар с предыдущим препаратом.
- В сети существует Государственный реестр лекарственных средств Украины. Здесь по названию и номеру партии можно определить, не является ли покупка фальсификатом. Реестр обновляется ежедневно.
- Информацию о выявленных фальсифицированных или некачественные лекарственных средствах регулярно размещают на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Также используем сайт (или мобильное приложение):
Не экономьте на здоровье!
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:03
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Последнее время часто натыкался на рекламу работы: переводчик в чат с минимальными знаниями английского... Дай, думаю, узнаю, что к чему.
Оказывается все просто, если раньше на сайтах знакомств барышни разводили иностранцев на деньги (бывало, что даже не барышни, а парни под фейковыми профилями - историй масса), то сейчас это делают непосредственно владельцы этих сайтов. До конца не вникал, но принцип таков, что если хочешь общаться с девушкой в чате, нужно заплатить. А в чате уже ждет "переводчик". С большой вероятностью, профили девушек могут быть реальными, но на этом все и заканчивается.
Было время, видел иностранцев, которые приехали за "русской" красавицей. Ему лет под 50, ей около 20. Она водит его по магазинам за покупками и ресторанам, а потом исчезает. В некоторых случаях это может продолжатся какое-то время, пока деньги "вытягиваются", но итог одинаков.
Интересно, что подобные сайты знакомств создаются не только для иностранцев, но и для русскоязычных. Борются ли с подобным реальные агенства непонятно, но то, что реальные есть, это факт, но они тонут в общей массе с учетом роста фейковых предложений. В Киеве, например, есть вакансии, когда нужен переводчик для встреч по реальным знакомствам, когда девушка не знает английского. Но даже эти предложения зачастую не являются серьезными, многие "красавицы" видят в этом возможность раскрутить иностранца на вещи или деньги.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:21
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
На днях слушал аудиозапись разговора с телефонным мошенником (РФ).
Если честно, то это жесть. Слита база физ лиц в интернет со всеми персональными данными. Более того, телефонный "мастер" зарабатывает не сам, а на компанию и получает только 10%.
Так вот "разводила" звонит на номер и называет всю информацию о лице, которому звонит. ФИО, номер паспорта, место регистрации, дата рождения, номер карты, номер договора и даже какой автомобиль. Если честно, даже я в подобном случае мог бы поверить, пока у меня бы не запросили CVV или код из смс.
Слышал, что похожие базы гуляют и по Украине, будьте бдительны. Сотрудник банка по телефону никогда не запросит срок действия карты, CVV или код из смс.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 13:19
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Касательно рисков потери персональных данных с телефонов/планшетов/ноутбуков - в общем, есть небольшой набор даже не правил - принципов, причем очень простых, которые снизят ваши риски до околонулевого значения:
"парольная гигиена":
- ставьте достаточно сложные и длинные пароли, с буквами в разных регистрах, цифрами и спецсимволами, не используйте для пароля имена, фамилии, даты, номера телефонов, обычные слова - изменяйте их (хотя бы обрезайте, сокращайте, разбивайте вставками из цифр и спецсимволов). Набор символов, что находятся рядом на клавиатуре, типа qwerty - тоже плохой вариант
- не используйте один пароль на все случаи жизни. Да, сложно помнить кучу разных - придумайте для себя какую-то систему, чтобы пароли отличались, ну или на худой конец - несколько паролей, один - для маловажных учетных данных, другие - для более важных, для критично важных
- старайтесь периодически пароли обновлять, хотя бы для важных учеток
- если вам сложно запомнить пароль и не знаете, как придумать систему, благодаря которой вы бы легко их вспомнили - то хотя бы помните, что записать их в рабочем блокноте или заметках на телефоне - ну очень плохая идея. Если и записать, то положить в надежное место, или воспользоваться менеджером паролей, и не забывать о его резервной копии
"гигиена сети":
- всегда защищайте свою домашнюю сеть (WiFi): надежный сложный пароль. Не раздавайте пароль от своего вифи направо и налево, в идеале - настройте на роутере несколько сетей, одни для своих устройств, другие - для гостей
- никогда не подключайтесь к открытым вайфай сетям с телефона, на котором есть важные данные, а особенно - не заходите в личные аккаунты, когда работаете через открытые сети
"гигиена устройств":
- не стоит из любопытства менять системные настройки, строить из себя строить непонятно кого, например, переводя телефон в режим для разработчика - из тебя разрабочика это не делает, зато открывает потенциальные пути злоумышленникам
- всегда включайте шифрование на устройстве, если есть такая возможность, обязательно для телефонов и планшетов
- устанавливайте максимально короткий период блокировки телефона/планшета
- покупая "китайца" за 200 баксов, будьте готовы, что ради производительности там вообще ничего не шифруется
- никогда не давайте свой разблокированный телефон тем, кому не доверяете
Додано: Пон 09 гру, 2019 13:36
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
на Kali читал 16-ти значный парол даже(не словарем и не фишером ),заняло минут 7-8 .Скрывать ссид и убрать впс еще как вариант,но от вора нема запора
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:45
Прочитать можно что угодно, как правило, все далеко не так просто
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:59
Faceless а мы не ищем лёгких путей
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:53
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Пфф... Большинство домашних пользователей интернета не знает, что пароль от вайфая для подключения к интернету не то же самое, что пароль от самого роутера (его настроек). Заходим через стандарт Admin и меняем пароль =)
Кстати таким образом получают доступ к домашним устройствам (через админку роутера) и могут считать информацию, в т.ч. платежную. Короче, дело техники.
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