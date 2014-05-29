Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Пон 09 гру, 2019 10:03

Последнее время часто натыкался на рекламу работы: переводчик в чат с минимальными знаниями английского... Дай, думаю, узнаю, что к чему.



Оказывается все просто, если раньше на сайтах знакомств барышни разводили иностранцев на деньги (бывало, что даже не барышни, а парни под фейковыми профилями - историй масса), то сейчас это делают непосредственно владельцы этих сайтов. До конца не вникал, но принцип таков, что если хочешь общаться с девушкой в чате, нужно заплатить. А в чате уже ждет "переводчик". С большой вероятностью, профили девушек могут быть реальными, но на этом все и заканчивается.



Было время, видел иностранцев, которые приехали за "русской" красавицей. Ему лет под 50, ей около 20. Она водит его по магазинам за покупками и ресторанам, а потом исчезает. В некоторых случаях это может продолжатся какое-то время, пока деньги "вытягиваются", но итог одинаков.



Интересно, что подобные сайты знакомств создаются не только для иностранцев, но и для русскоязычных. Борются ли с подобным реальные агенства непонятно, но то, что реальные есть, это факт, но они тонут в общей массе с учетом роста фейковых предложений. В Киеве, например, есть вакансии, когда нужен переводчик для встреч по реальным знакомствам, когда девушка не знает английского. Но даже эти предложения зачастую не являются серьезными, многие "красавицы" видят в этом возможность раскрутить иностранца на вещи или деньги.

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