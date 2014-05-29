"Жена! Жена! Я сегодня биткоины купил! Всего по 1000 долларов за штуку!........"
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Додано: Вів 17 гру, 2019 14:51
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Если кто не знает анекдот про биткоин:
"Жена! Жена! Я сегодня биткоины купил! Всего по 1000 долларов за штуку!........"
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:43
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Сейчас модно создавать телеграмм каналы, вот и я решил попробовать свои силы.
Для начала перенесу уже имеющуюся историю из этой темы, а потом продолжу начатое, но уже в более широком спектре мира денег.
Велкам:
И да, если не любите, когда пилинькает телеграмм, нажимаем внизу Mute, первое время будут сыпаться сообщения из архива, а их уже читали.
А если пилинькать не будет, значит и мешать не будет, а дальше для себя сами решайте, оставаться в канале или нет.
Всем спасибо и хорошего дня.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 09:59
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Все о кредитах и инвестициях
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:18
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Мошенники актуализируют своих схемы под последние события и новости.
Очередная интерпретация старой схемы, но под соусом IBAN
Детали разместил в моем телеграмм:
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Все о кредитах и инвестициях
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:04
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
А я про родий написал... В курсе дел? Где взять машину времени? Сначала затариться золотом, потом биткоином, потом родием.
Еще я отправил жалобу на более 10 фейковых профилей в ФБ под видом известных личностей.
А еще японский миллиардер раздает деньги.
Все это по ссылке выше.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:48
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Ндас...
90-е возвращаются в полицию?
Поделился у себя =)
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:06
що саме Хром має на увазі під вредоносним ПО?
що він видаляє,
Mozilla Firefox чи MS IE?
+50грн !
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