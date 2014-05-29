Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Сер 15 січ, 2020 17:04

А я про родий написал... В курсе дел? Где взять машину времени? Сначала затариться золотом, потом биткоином, потом родием.



Еще я отправил жалобу на более 10 фейковых профилей в ФБ под видом известных личностей.



А еще японский миллиардер раздает деньги.



Все это по ссылке выше.

https://MyCredit.in.ua

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