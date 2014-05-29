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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 14:51

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Если кто не знает анекдот про биткоин:
"Жена! Жена! Я сегодня биткоины купил! Всего по 1000 долларов за штуку!........"

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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:43

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Сейчас модно создавать телеграмм каналы, вот и я решил попробовать свои силы.
Для начала перенесу уже имеющуюся историю из этой темы, а потом продолжу начатое, но уже в более широком спектре мира денег.

Велкам:
https://t.me/joinchat/AAAAAFaD_AwAbf-Do-PNWw

И да, если не любите, когда пилинькает телеграмм, нажимаем внизу Mute, первое время будут сыпаться сообщения из архива, а их уже читали.
А если пилинькать не будет, значит и мешать не будет, а дальше для себя сами решайте, оставаться в канале или нет.

Всем спасибо и хорошего дня.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:59

Знали, что хром так умеет? Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:18

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Мошенники актуализируют своих схемы под последние события и новости.
Очередная интерпретация старой схемы, но под соусом IBAN

Детали разместил в моем телеграмм:
https://t.me/joinchat/AAAAAFaD_AwAbf-Do-PNWw
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:04

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

А я про родий написал... В курсе дел? Где взять машину времени? Сначала затариться золотом, потом биткоином, потом родием.

Еще я отправил жалобу на более 10 фейковых профилей в ФБ под видом известных личностей.

А еще японский миллиардер раздает деньги.

Все это по ссылке выше.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:48

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Ндас...
90-е возвращаются в полицию?
Поделился у себя =)
https://t.me/joinchat/AAAAAFaD_AwAbf-Do-PNWw
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:06

  ТупУм написав:Знали, что хром так умеет? Зображення



що саме Хром має на увазі під вредоносним ПО?
що він видаляє,
Mozilla Firefox чи MS IE?
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:54

greenozon :mrgreen:

EI это программа для загрузки браузеров ;)

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:59

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Хотел, чтобы канал был приватным, но похоже, что это мало кому интересно =)
Открыл публичный доступ
https://t.me/vseprogroshy

Размещают только самую интересную информацию про финансы. Без спама.
Но это мое субъективное видение, что интересно, а что нет. =)
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