"Жена! Жена! Я сегодня биткоины купил! Всего по 1000 долларов за штуку!........"
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Додано: Вів 17 гру, 2019 15:51
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Если кто не знает анекдот про биткоин:
"Жена! Жена! Я сегодня биткоины купил! Всего по 1000 долларов за штуку!........"
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Додано: Сер 18 гру, 2019 15:43
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Сейчас модно создавать телеграмм каналы, вот и я решил попробовать свои силы.
Для начала перенесу уже имеющуюся историю из этой темы, а потом продолжу начатое, но уже в более широком спектре мира денег.
Велкам:
И да, если не любите, когда пилинькает телеграмм, нажимаем внизу Mute, первое время будут сыпаться сообщения из архива, а их уже читали.
А если пилинькать не будет, значит и мешать не будет, а дальше для себя сами решайте, оставаться в канале или нет.
Всем спасибо и хорошего дня.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 10:59
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:18
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Мошенники актуализируют своих схемы под последние события и новости.
Очередная интерпретация старой схемы, но под соусом IBAN
Детали разместил в моем телеграмм:
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:04
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
А я про родий написал... В курсе дел? Где взять машину времени? Сначала затариться золотом, потом биткоином, потом родием.
Еще я отправил жалобу на более 10 фейковых профилей в ФБ под видом известных личностей.
А еще японский миллиардер раздает деньги.
Все это по ссылке выше.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:48
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Ндас...
90-е возвращаются в полицию?
Поделился у себя =)
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:06
що саме Хром має на увазі під вредоносним ПО?
що він видаляє,
Mozilla Firefox чи MS IE?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:54
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:59
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Хотел, чтобы канал был приватным, но похоже, что это мало кому интересно =)
Открыл публичный доступ
Размещают только самую интересную информацию про финансы. Без спама.
Но это мое субъективное видение, что интересно, а что нет. =)
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:25
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Такс...
Продолжим собирать интересности =)
OLX
Достаточно процитировать администрацию сайта, как OLX “борется” с мошенниками, отфутболивая людей куда подальше.
“...Но если вы все же стали жертвой мошенничества, напишите письмо в нашу службу поддержки, в котором, пожалуйста, укажите… Эта информация, - уточняет OLX, - поможет нам предотвратить дальнейшие действия пользователя и, таким образом, повысить безопасность сервиса.
Со своей стороны мы можем только заблокировать аккаунт нарушителя. Привлечь мошенника к ответственности имеют право только правоохранительные органы, поэтому в подобных ситуациях мы настоятельно рекомендуем обратиться в Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины”.
“Как правило, полиция не занимается расследованиями афер на небольшие суммы, в частности по преступлениям, совершенных на OLX. Следователи фиксируют обращения граждан, а затем их дела уходят в долгий-предолгий ящик, - рассказал нам на условиях анонимности старший следователь, майор отдела киберполиции одного из главных областных управлений МВД. - Устанавливать мошенника нужно по горячим следам, молниеносно, по номеру телефона и фиксации его местоположения. Но в Украине эта система не действует. Следователь должен получить разрешение у следственного судьи, а это время. Кроме того, при зарплате в 8 тысяч гривен он не будет заморачиваться такими мелочами, где не сможет ничего урвать.
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