Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

У центрі Києва створили три кол-центри, оператори яких телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній. Після того як клієнти перераховували гроші, їм створювали «персональний кабінет», де нібито транслювалася електронна торгівля на міжнародних біржах. Коли ж клієнт хотів отримати свої гроші, йому повідомляли, що компанія начебто збанкрутувала.
Своих мало что ли? В Украине "накрыли" очередную "пирамиду". Forsage, привет из эрэфии.
Згідно з інформацією, розміщеною в мережі інтернет, зазначений в запиті проект Forsage відповідає ознакам фіктивності інвестиційного проєкту. Forsage, працює на базі платформи для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна Ethereum
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