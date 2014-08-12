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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:35

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

А вот это...
Ну прям ОЧЕНЬ КРУТО! =)

У центрі Києва створили три кол-центри, оператори яких телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній.
Після того як клієнти перераховували гроші, їм створювали «персональний кабінет», де нібито транслювалася електронна торгівля на міжнародних біржах. Коли ж клієнт хотів отримати свої гроші, йому повідомляли, що компанія начебто збанкрутувала.

https://thepage.ua/ua/news/shahrayi-stv ... he-kabminu
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:39

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Своих мало что ли?
В Украине "накрыли" очередную "пирамиду".
Forsage, привет из эрэфии.

Згідно з інформацією, розміщеною в мережі інтернет, зазначений в запиті проект Forsage відповідає ознакам фіктивності інвестиційного проєкту.
Forsage, працює на базі платформи для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна Ethereum
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