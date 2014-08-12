Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Пон 12 жов, 2020 13:39

Своих мало что ли?

В Украине "накрыли" очередную "пирамиду".

Forsage, привет из эрэфии.



Згідно з інформацією, розміщеною в мережі інтернет, зазначений в запиті проект Forsage відповідає ознакам фіктивності інвестиційного проєкту.

Forsage, працює на базі платформи для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна Ethereum

https://MyCredit.in.ua

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