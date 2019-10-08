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Пентагон замовив систему передачі сонячної енергії з космосу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:34
Пропонуємо до обговорення:
Разом з підрядником Northrop Grumman вчені з лабораторії AFRL, основного науково-дослідного центру військово-повітряних сил США, створять і випробують на орбіті систему бездротової передачі енергії сонця для потреб Пентагону.
Дивися повний текст Пентагон замовив систему передачі сонячної енергії з космосу
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:35
Интересно, какой КПД будет у такой системы передачи энергии и о какой передаваемой мощности может идти речь?
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