Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 гру, 2025 01:06
Navegantes написав:
РобінГудБанк
"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 07:53
sergey_sryvkin написав:
РобінГудБанк
"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
а на відсотки з цього обороту він й жив
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 08:53
Shaman написав:
РобінГудБанк
"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
а на відсотки з цього обороту він й жив
Іноді ще виставляючи відсотки тим мешканцям округи, які вилітали з грейсу
2
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 09:13
Я про нього ще в шкільний період книжку читав, так от грабував він зазвичай бідних, подорожніх без почту. Навіть жебрака, який його відлупив залізною палицею. Допомагав теж не бідним - позичив гігантську суму 4тис фунтів лицарю, які потім відібрав у кредитора, знаючи, що той їде без охорони
