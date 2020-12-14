|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2026 13:08
Що за двіж спостерігаю не перший тиждень біля Генезіс? Рівняють землю на прибудинковій. Вхідна група світиться і ящики поштові бачу встановили.
Кілька років стояло все мертво , і тут осьо.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2615 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Вів 02 чер, 2026 13:45
Hotab
там был период в 2024 что шевеление было. тогда перед домом со стороны Гетьмана асфальтом закатали полянку ту. так то дом уже готов, почему бы и не довести до ума. там правда за ним вроде еще один, с ним не знаю какая готовность
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 02 чер, 2026 14:03
smdtranz
с ним не знаю какая готовность
Ніяка))
З вікна бачу)
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2615 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Вів 02 чер, 2026 14:43
kingkongovets написав:
Юніт Сіті на цей раз дісталося
Женщина погибла, забегая в укрытие. Это трагедия
Кирпичи фасады - пыль
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6262
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Вів 02 чер, 2026 14:51
kingkongovets
у меня минус 2 машины. стояли на парковке, не около юнита, в другом месте.
на одной плита лежит, хоть и небольшая, вторая без окон и бампера, ну хоть не сгорели. может что-то выручить можно будет
пока даже доступа толком нету
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 02 чер, 2026 15:48
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Хлопці, ви бачили, як у Києві ціни на квартири взлетіли з початку цього року? Що стало каталізатором? Інфляція бакса у світі, розмови про закінчення війни з рашкою у цьому році чи війна рудого в Ірані? На цьому форумі висловлювали припущення, що військові (їх родини) свої накопичення за 4 роки повномаштабної війни терміново конвертують у бетон у зв'язку з початком обвалу гривні.
Хотів купити для доньки однушку 42м2 у будинку 2013 року (цегляний моноліт) на Оболоні, у кінці минулого року вона коштувала біля 60к (влітку 2024 ціна була біля 50к). Тепер така сама у цьому ж будинку вже 70к+. Такий же метраж, ремонт +/- такий же. Це для прикладу. Кожен рік прибавляє +10К, хоча будинок стає старіший на +1 рік.
Довелося проінвестувати за 75к з ремонтом від забудовника у тій же локації 44м2 у моноліті, що зараз будується. Рука не піднялася дати 75к за квартиру у будинку 2013 року, краще вже 75к за квартиру у будинку вже 2028 року (запланована дата заселення) і на 2м2 більше))) Ризики інвестування у будівництво я знаю, тому це питання сюди не відноситься.
Це по всьому Києву так ціни зросли? Бо поки бачу картину по Оболонському району, але слідкую з кінця 2022 року.
Знайомий казав про Варшавський квартал на Виноградарі, там взагалі пздц: будинки з газобетону, які клепають як на конвейері, через те, що вже 15 років там відкривають метро, зараз однушка 42-44 м2 без ремонту, там коштує майже 100к. Сам, колись, мешкав довго на Виноградарі, не думав, що там така "золота" нерухомість стане.
Сила бренду. "Варшавський" - це Apple від нерухомості. + метро ось-ось відкриють. Може навіть у 2027 (це майже завтра). Але навіть якщо у 2028 чи у 2030 - це також недовго чекати. Ну тобто там все зійшлося. Тому 100К за 42-44 метри без ремонту - це недорого. Як відкриють метро - x2 без варіантів.
запрограмоване старіння "пожовкло і відпало", теж згідно дизайну?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43009
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1646 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25407
|18051665
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6997870
|
|
|3
|138011
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|