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Гончарук про
зарплати вчителям

Гончарук про зарплати вчителям
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:57

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  V2 написав:Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки просто за ідею (покликання)?!


ЧТО?----ЗА СЧЕТ ЧЕГО - основной закон любого бюджета.
Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего? - ответа нет. Хоть Зе хоть Кучма хоть танцы с бубном. И да - тоже и пенсии и зарплаты медикам...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  Конрад Карлович написав:Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего?


"Просто треба перестати красти", - звучало у одній рекламній кампанії!

"Просто треба перестати трати кошти на шльондр", - додає вже сьогодні народ!
V2
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