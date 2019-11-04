ЧТО?----ЗА СЧЕТ ЧЕГО - основной закон любого бюджета.
Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего? - ответа нет. Хоть Зе хоть Кучма хоть танцы с бубном. И да - тоже и пенсии и зарплаты медикам...
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:57
Re: Гончарук про зарплати вчителям
ЧТО?----ЗА СЧЕТ ЧЕГО - основной закон любого бюджета.
Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего? - ответа нет. Хоть Зе хоть Кучма хоть танцы с бубном. И да - тоже и пенсии и зарплаты медикам...
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07
Re: Гончарук про зарплати вчителям
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