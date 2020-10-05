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Максимальна конверсія онлайн-оплат?
Interkassa знає, як...

Максимальна конверсія онлайн-оплат? Interkassa знає, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:29

Максимальна конверсія онлайн-оплат? Interkassa знає, як...

Пропонуємо до обговорення:
Interkassa знає, як це зробити!

Дивися повний текст Максимальна конверсія онлайн-оплат? Interkassa знає, як це зробити!.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:30

Пользуюсь интеркассой с августа 2018 года. За это время уже двух друзей подбил подключиться)) Лучше системы пока не нашел, а главное, что за адекватную комиссию. Искренне рекомендую, платежи зачисляются в секунды. Клиенты довольны. Что еще нужно?)
frai2bb
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:19

По совету партнера подключил интеркассу. Радует личный подход и трепетное отношение к клиенту. Пока все нравится, пользуюсь месяц.
maximbuyakov1
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:17

Название статьи громкое, конечно. Но, что могу сказать про Интеркассу: сбоев нет и на этом хорошо
morozser199
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:44

На удивление хорошая скорость выводов, мне говорили, что с этим бывают проблемы, но на деле все отлично.
novatornewmoon
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