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"Роттердам+" дозволив зберегти стабільні тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Запровадження формули "Роттердам+" дозволило зберегти стабільними тарифи на електроенергію для населення, але вони зросли для великих промислових підприємств.
Дивися повний текст \"Роттердам+\" дозволив зберегти стабільні тарифи на електроенергію для населення, - Котко
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:26
Cохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения помогло перекрестное субсидирование. Тарифы для населения НКРЕКУ пока может делать какие захочет.
Формула “Роттердам+” относится к вопросу доходов тепловой генерации электрической энергии.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:40
Лучше нестабильно низкие, чем стабильно высокие.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:44
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П'ят 18 жов, 2019 17:44
Джон
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