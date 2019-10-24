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"Роттердам+" дозволив зберегти стабільні тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Запровадження формули "Роттердам+" дозволило зберегти стабільними тарифи на електроенергію для населення, але вони зросли для великих промислових підприємств.
Дивися повний текст \"Роттердам+\" дозволив зберегти стабільні тарифи на електроенергію для населення, - Котко
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:26
Cохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения помогло перекрестное субсидирование. Тарифы для населения НКРЕКУ пока может делать какие захочет.
Формула “Роттердам+” относится к вопросу доходов тепловой генерации электрической энергии.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:40
Лучше нестабильно низкие, чем стабильно высокие.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:44
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:45
warlamp написав:
Лучше нестабильно низкие, чем стабильно высокие.
Навеяло. В СССР был известный, еще с дореволюционным стажем экономист Струмилин. Не марксист, а действительно настоящий ученый, внесший большой вклад в теорию (ряды Струмилина). В 30-ые годы его частенько упрекали в том, что он на заседаниях Госплана поддерживает авантюрно высокие необоснованные темпы роста советской экономики. На что он отвечал:
- Лучше СТОЯТЬ за высокие темпы, чем СИДЕТЬ за низкие!
В итоге прожил почти 100 лет
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:49
Ну что ж, повысят цену - добавлю ещё сколько-то солнечных панелей, чтобы меньше зависеть от них. Благо на панели цены падают понемногу.
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N0mad
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Джон
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