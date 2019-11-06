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У Roshen повідомили, на кого
Порошенко переоформляє...

У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44

У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі корпорації.

Дивися повний текст У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє кондитерський бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44

Разумно, в свете многочисленных уголовных дел на Порошенко, кстати Янукович тоже всё на детях держал.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:58

Да он еще с 2014 типа переоформляет
blueiceua
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