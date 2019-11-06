Про це повідомили в прес-службі корпорації.
Дивися повний текст У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє кондитерський бізнес.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44
У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє кондитерський бізнес.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44
Разумно, в свете многочисленных уголовных дел на Порошенко, кстати Янукович тоже всё на детях держал.
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