Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:07
hunter
Во как!))
Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.
Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.
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detroytred
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:31
detroytred написав:
hunter
Во как!))
Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.
Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.
>>> Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства
Примеры из современной истории есть? -- или опять чистая теория?
>>> Реформами в зак., испол., суд. сферах.
>>> А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Т.е. именно так называется просьба дать хоть какую-то конкретику? -- забавно...
>>> Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
>>> Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А "совет" -- "нужно что-то делать, но что -- я не знаю" -- это что?..
>>> А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Где???
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:38
_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
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detroytred
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:04
detroytred написав:_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
>>> Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством
втречный вопрос не меньшей "глубины": а зачем власти не применяют меры борьбы (блин, этот набор слов хоть смысл имеет? -- "применяют меры борьбы"...) к потерям "электричества на проводах", к миграции птиц, течению рек?..
>>> а также изменяют эти меры
что делают???
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56
_hunter написав: detroytred написав:_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
>>> Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством
втречный вопрос не меньшей "глубины": а зачем власти не применяют меры борьбы (блин, этот набор слов хоть смысл имеет? -- "применяют меры борьбы"...) к потерям "электричества на проводах", к миграции птиц, течению рек?..
>>> а также изменяют эти меры
что делают???
1. Вам сложно самому сообразить, что -- принимают меры ПО борьбе или принимают меры ДЛЯ борьбы?
Тогда смысла дискутировать с Вами нет, раз у Вас такие сложности или претензии к формулировкам.
2. Встречный вопрос Ваш не меньшей *глубины*, чем * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Потому что Вы сами утверждали, что меры для решения проблемы с должниками (крадунами) есть.
Вопрос лишь в трудностях применения в конкретных наших условиях.
(И то -- это по Вашему))) мнению трудности непреодолимые).
А сейчас проводите параллели с проводами, миграцией птиц, течением рек.
Демагогия в самом чистом виде.
3. Я Вам открою тайну: меры (по борьбе) ... усиливают (ужесточают), ослабляют, то есть изменяют.
Но длительно Вас просвещать не буду)) Ведь это действительно элементарно.
4. А на вопрос Зачем... в служебное время?
Может ответите не *глубоким* встречным вопросом?)))
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:17
>>> 1. Вам сложно самому сообразить, что
чесно? -- просто нереально сложно через этот поток косноязычия пробираться.
>>> 2. Встречный вопрос Ваш не меньшей *глубины*, чем
-- суть потерялась...
>>> А сейчас проводите параллели с проводами, миграцией птиц, течением рек.
>>> Демагогия в самом чистом виде.
как и тот вопрос про "почему"
>>> 2. Я Вам открою тайну: меры (по борьбе) ... усиливают (ужесточают), ослабляют, то есть изменяют.
не говорят так. Это из разряда "делают цены дешевле"
>>> Но длительно Вас просвещать не буду)) Ведь это действительно элементарно
если это называется "просвещение" -- спасибо -- не нужно.
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