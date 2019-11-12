Опалення підключили в 92% будинків українців

hunter
1. Не хочется отвечать-то?)))
2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.
Жду озвучивания этих мер.
Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.
3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
Как вот эти *радикальные меры* от Вас.
Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
З.Ы. Вы упустили нюанс.
Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.
Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.
И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.