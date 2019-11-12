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Опалення підключили в
92% будинків українців

Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:52

hunter
1. Не хочется отвечать-то?)))

2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.
Жду озвучивания этих мер.
Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.
3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
Как вот эти *радикальные меры* от Вас.
Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.

З.Ы. Вы упустили нюанс.
Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.
Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.

И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.
detroytred
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