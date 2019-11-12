Опалення підключили в 92% будинків українців

hunter
Так и дело в том, что начинать нужно. Это ускорит результат.
Плюс эффект от наблюдения привлечения к ответственности рядом живущего.
Ведь 40% получилось по причине виденья отсутствия ответственности. И в этих 40% много мелочевочных должников.
Для повышения эффективности работы судов тоже нужны реформы. Такие дела должников должны)) идти чуть ли не автоматически.
Я смотрю по структуре должников у меня. Один крупный должник перекрывает всех мелких (20). И таких крупных (точнее ещё крупнее этого первого) - 5.
На 60 квартир.
С этими 6 разобраться и проблемы практически нет.
Да хотя бы с одним ....
Уже намного легче.