Опалення підключили в 92% будинків українців

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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:07

hunter
1. Проблема есть.
Специалисты с управленцами не решают оную.
Пример с кувалдой -- глуп.
Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.

Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть.
Это троллинг!

2. Ага))
Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе))
Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.

3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн.
Вы как обычно...
Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн.
Опять троллинг с Вашей стороны.

Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.

4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.
Я же говорил, что Вы мастер.

Влажное бельё имеет место быть само по себе.
Без обязательного смешивания мокрого и сухого.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 лис, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:16

  detroytred написав:hunter
1. Проблема есть.
Специалисты с управленцами не решают оную.
Пример с кувалдой -- глуп.
Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.

Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть.
Это троллинг!

2. Ага))
Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе))
Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.

3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн.
Вы как обычно...
Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн.
Опять троллинг с Вашей стороны.

Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.

4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.
Я же говорил, что Вы мастер.



>>> Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет.
Так и я о том же! -- не знаешь что делать -- не советуй.

>>> Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве
Опять на ходу переобуваемся?
И опять -- не нужно ничего себе придумывать -- почитайте законодательство, наконец:
Полиция может проникнуть в жилище или другое владение лица без мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с:
1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;
2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.

нет там никакого "подозрения"

>>> Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.
А что я приводил?
И где альтернативные цифры, которые я просил?..

>>> 4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.
А какое "понимание" -- привильное?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:32

hunter
1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость.
Ага)))
Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь)))
Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?

2. Ну и смысл придирки-то?
Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами.
А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.

Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))

3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.

4. В сообщении выше дописал.
Очевидное)))
detroytred
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  #<1 ... 891011
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