Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Пон 18 лис, 2019 15:07

hunter

1. Проблема есть.

Специалисты с управленцами не решают оную.

Пример с кувалдой -- глуп.

Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.



Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть.

Это троллинг!



2. Ага))

Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе))

Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.



3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн.

Вы как обычно...

Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн.

Опять троллинг с Вашей стороны.



Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.



4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.

Я же говорил, что Вы мастер.



Влажное бельё имеет место быть само по себе.

Без обязательного смешивания мокрого и сухого.