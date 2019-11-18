Опалення підключили в 92% будинків українців

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hunter 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти. Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.
4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?
Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
5. Так где 4? И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?* Этого смешения)))
Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
Вы же специалист)) А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.
detroytred написав:hunter 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти. Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.
4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?
Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
5. Так где 4? И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?* Этого смешения)))
Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
Вы же специалист)) А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.
>>> 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти. Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли. А не важно почему потеряли -- важно то, что доверия уже нет. А время после "после Майдана" показало -- что таки безвозвратно.
>>> 2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто? Как я уже писал -- время тогда другое было: полный экстерминатус -- он перспективу несколько меняет.
>>> Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток. Слава богу, что больше никто до такого пока не додумался. -- Только про банальные ошибки/человеческий фактор вспомнить.
>>> 5. Так где 4? Какие 4? Вот же: >>> >>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* >>> Всеравно же не 2 получается?
>>> Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна. А не важно: 0 должен быть. Пример из реальной жизни -- с какой скоростью можно знак Stop проезжать?
hunter 1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств. То, что доверие имеет свойство пропадать и появляться, я доказать могу -- до Майдана, сразу после, на сейчас.
2. Время другое -- это аргумент))) Так кто гарантии-то даёт?
Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов и пр. нарушений.
3.* >>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* ( с) 10.36 19 листопада.
Так где привели 4? В том посте))
И повторяю: я третьим цветом этот Ваш *околобелый полутон*, полученный таким образом: * лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) * -- не считаю. Как Вы смешивали отдельные предметы, существовавшие каждый в своё!!! время, я не осилю))))) Поэтому 2.
4. Пример со знаком Стоп не уместный. Во всяком случае с постановкой вопроса *можно*. Речь не идёт о какое бельё можно, нужно и т.п. предоставлять. Речь шла о состоянии, которое было по факту. Вы подменяете предмет.
detroytred написав:hunter 1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств. То, что доверие имеет свойство пропадать и появляться, я доказать могу -- до Майдана, сразу после, на сейчас.
2. Время другое -- это аргумент))) Так кто гарантии-то даёт?
Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов и пр. нарушений.
3.* >>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* ( с) 10.36 19 листопада.
Так где привели 4? В том посте))
И повторяю: я третьим цветом этот Ваш *околобелый полутон*, полученный таким образом: * лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) * -- не считаю. Как Вы смешивали отдельные предметы, существовавшие каждый в своё!!! время, я не осилю))))) Поэтому 2.
4. Пример со знаком Стоп не уместный. Во всяком случае с постановкой вопроса *можно*. Речь не идёт о какое бельё можно, нужно и т.п. предоставлять. Речь шла о состоянии, которое было по факту. Вы подменяете предмет.
>>> 1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств. Доверие потеряли? -- да. Предпосылки для его появления видны? -- нет. Вывод? -- потеряли безвозвратно.
>>> Так кто гарантии-то даёт? Это не ко мне вопрос. Что кто-то дает гарантии я не писал.
>>> Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов Опять передергивание. Никто не додумался до заочного признания виновности.
Еще раз: >>> Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов >>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно. -- это достаточно "более 2-х состояний" или "не совсем"
>>> Вы подменяете предмет. Подмена предмета -- это попытка вместо обсуждения реальной проблемы (влажное белье) переключиться на цвета/состояния и попытки сравнения влажностей. Как не бывает осетрины второй свежести -- так же не бывает "почти сухого" или "немного влажного" или "чуть менее, чем полностью сухого" белья: все эти "сорта" -- влажные.
detroytred написав:hunter 1. Так и с Майданом это доверие появилось внезапно. Предпосылки очень даже видны- проявившееся доверие к ЗЕ и Ко. Самое что ни есть проявление предпосылки.
2. О том и речь, что гарантии каждый видит субъективно. Не даёт их никто.
3. Причём тут состояния к указанным вам цветам!?))
Так где 4 цвета *в том посте*?))
4. Прямой демагогический приём. Подмена предмета.
Второй свежести не бывает (на что Вы пытаетесь перевести). Но речь о степени влажности. Их много.
Не о степени сухости, а о степени влажности. То есть о том, на какую глубину изменялась проблема.
Перевод к *второй свежести*, знаку Стоп, немного беременности (ещё бы вспомнили) неуместен.
>>> 1. Так и с Майданом это доверие появилось внезапно. Предпосылки очень даже видны- проявившееся доверие к ЗЕ и Ко. Самое что ни есть проявление предпосылки. Каким боком Майдан относится к ЗЕ? Какое еще "проявившееся доверие к ЗЕ"? -- с него сейчас "офигевают" даже его довыборные фанаты.
>>> 2. О том и речь, что гарантии каждый видит субъективно. Не даёт их никто. Так я о том же и писал? -- к чему это?
>>> 3. Причём тут состояния к указанным вам цветам!?)) Прямая связь: сухо=белый, мокро=черный, промежуточные "влажности"=оттенки. Так сложно? >>> Так где 4 цвета *в том посте*?)) Какие 4? -- уже четыре раза спрашиваю. Изначальный постулат про "больше 2-х был". И, кстати, какая _по существу_ разница -- есть *в том посте* "4 цвета" или нет? -- "придирки к запятым"?
>>> 4. Прямой демагогический приём. Подмена предмета. >>> Второй свежести не бывает (на что Вы пытаетесь перевести). >>> Но речь о степени влажности. Их много. Именно. Попытка "переехать" на сравнение влажностей. Хотя проблема одна: белье _не сухое_. И не важно на сколько именно процентов оно _не сухо_ -- оно второй свежести.
hunter 1. Так что тогда с Вами дискутировать, если Вы сами не можете сориентироваться и нуждаетесь в таком подробном разжевывании?! Разжевываю: После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже меньшего уровня -- поэтому и говорю, что предпосылка). Сейчас опять пропадает (разочаровываются в ЗЕ).
Капец... если не троллинг.
2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.
3. Изначальный постулат: Цитата Ваша: * >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* (с) 10.36 19 лист. Вы!! указываете , что *в том посте 4 привёл*)), отвечая на мой вопрос.
Никак не могу добиться, где Вы эти 4 *в том посте* привели.
4. Ага)) Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.
Если есть изменения, есть возможность определения и измерения -- то ими пользуются.
detroytred написав:hunter 1. Так что тогда с Вами дискутировать, если Вы сами не можете сориентироваться и нуждаетесь в таком подробном разжевывании?! Разжевываю: После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже меньшего уровня -- поэтому и говорю, что предпосылка). Сейчас опять пропадает (разочаровываются в ЗЕ).
Капец... если не троллинг.
2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.
3. Изначальный постулат: Цитата Ваша: * >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* (с) 10.36 19 лист. Вы!! указываете , что *в том посте 4 привёл*)), отвечая на мой вопрос.
Никак не могу добиться, где Вы эти 4 *в том посте* привели.
4. Ага)) Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.
Если есть изменения, есть возможность определения и измерения -- то ими пользуются.
>>> После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже Тут существенная ошибка есть: с ЗЕ ничего не проявилось -- из-за потерянного доверия "сняли" ПО. И выбирали уже по приципу "ну хуже ЭТОГО же быть не может?" -- оказалось -- может. Все.
>>> 2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать. Опять какие-то "гарантии"... "Мое" было -- смысла нет.
>>> 3. Изначальный постулат: >>> Цитата Ваша: >>> * >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Ну да. Более 2-х состояний я привел? -- в чем проблема?
>>> Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия. Так их у этой "проблемы" только две и есть -- никуда "ехать" не нужно -- сухо/не сухо. Не смотря на то, что у свежести осетра есть градации (возможность измерения. Той же свежести) -- никто ни интересуется третьей или второй свежести рыба. В тех же польских поездах этот вопрос даже смысла не имеет -- там белье всегда сухое. И не нужно думать "о -- прогресс на лицо -- сегодня только рюмку воды выжать удалось -- а при Янкуковиче -- тогда целый стакан можно было". Оно просто сухое. Все.