Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Сер 20 лис, 2019 15:15

detroytred написав: hunter

1. Так что тогда с Вами дискутировать, если Вы сами не можете сориентироваться и нуждаетесь в таком подробном разжевывании?!

Разжевываю:

После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже меньшего уровня -- поэтому и говорю, что предпосылка).

Сейчас опять пропадает (разочаровываются в ЗЕ).



Капец... если не троллинг.



2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.





3. Изначальный постулат:

Цитата Ваша:

* >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?

Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* (с)

10.36 19 лист.

Вы!! указываете , что *в том посте 4 привёл*)), отвечая на мой вопрос.



Никак не могу добиться, где Вы эти 4 *в том посте* привели.



4. Ага))

Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.



Если есть изменения, есть возможность определения и измерения -- то ими пользуются. hunter1. Так что тогда с Вами дискутировать, если Вы сами не можете сориентироваться и нуждаетесь в таком подробном разжевывании?!Разжевываю:После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже меньшего уровня -- поэтому и говорю, что предпосылка).Сейчас опять пропадает (разочаровываются в ЗЕ).Капец... если не троллинг.2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.3. Изначальный постулат:Цитата Ваша:* >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* (с)10.36 19 лист.Вы!! указываете , что *в том посте 4 привёл*)), отвечая на мой вопрос.Никак не могу добиться, где Вы эти 4 *в том посте* привели.4. Ага))Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.Если есть изменения, есть возможность определения и измерения -- то ими пользуются.

>>> После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но ужеТут существенная ошибка есть: с ЗЕ ничего не проявилось -- из-за потерянного доверия "сняли" ПО. И выбирали уже по приципу "ну хуже ЭТОГО же быть не может?" -- оказалось -- может. Все.>>> 2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.Опять какие-то "гарантии"... "Мое" было -- смысла нет.>>> 3. Изначальный постулат:>>> Цитата Ваша:>>> * >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?Ну да. Более 2-х состояний я привел? -- в чем проблема?>>> Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.Так их у этой "проблемы" только две и есть -- никуда "ехать" не нужно -- сухо/не сухо.Не смотря на то, что у свежести осетра есть градации (возможность измерения. Той же свежести) -- никто ни интересуется третьей или второй свежести рыба.В тех же польских поездах этот вопрос даже смысла не имеет -- там белье всегда сухое. И не нужно думать "о -- прогресс на лицо -- сегодня только рюмку воды выжать удалось -- а при Янкуковиче -- тогда целый стакан можно было". Оно просто сухое. Все.