Опалення підключили в 92% будинків українців

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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:31

hunter
1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти.
Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.

2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата.
Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?

3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.

4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?

Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.

5. Так где 4?
И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?*
Этого смешения)))

Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.

Вы же специалист))
А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:55

  detroytred написав:hunter
1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти.
Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.

2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата.
Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?

3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.

4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?

Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.

5. Так где 4?
И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?*
Этого смешения)))

Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.

Вы же специалист))
А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.


>>> 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти.
Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
А не важно почему потеряли -- важно то, что доверия уже нет.
А время после "после Майдана" показало -- что таки безвозвратно.

>>> 2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
Как я уже писал -- время тогда другое было: полный экстерминатус -- он перспективу несколько меняет.

>>> Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
Слава богу, что больше никто до такого пока не додумался. -- Только про банальные ошибки/человеческий фактор вспомнить.

>>> 5. Так где 4?
Какие 4?
Вот же:
>>> >>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон*
>>> Всеравно же не 2 получается?

>>> Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
А не важно: 0 должен быть.
Пример из реальной жизни -- с какой скоростью можно знак Stop проезжать?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:17

hunter
1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств.
То, что доверие имеет свойство пропадать и появляться, я доказать могу -- до Майдана, сразу после, на сейчас.

2. Время другое -- это аргумент)))
Так кто гарантии-то даёт?

Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов и пр. нарушений.

3.* >>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* ( с) 10.36 19 листопада.

Так где привели 4? В том посте))

И повторяю: я третьим цветом этот Ваш *околобелый полутон*, полученный таким образом:
* лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) * -- не считаю.
Как Вы смешивали отдельные предметы, существовавшие каждый в своё!!! время, я не осилю)))))
Поэтому 2.

4. Пример со знаком Стоп не уместный. Во всяком случае с постановкой вопроса *можно*.
Речь не идёт о какое бельё можно, нужно и т.п. предоставлять.
Речь шла о состоянии, которое было по факту.
Вы подменяете предмет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:01

  detroytred написав:hunter
1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств.
То, что доверие имеет свойство пропадать и появляться, я доказать могу -- до Майдана, сразу после, на сейчас.

2. Время другое -- это аргумент)))
Так кто гарантии-то даёт?

Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов и пр. нарушений.

3.* >>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* ( с) 10.36 19 листопада.

Так где привели 4? В том посте))

И повторяю: я третьим цветом этот Ваш *околобелый полутон*, полученный таким образом:
* лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) * -- не считаю.
Как Вы смешивали отдельные предметы, существовавшие каждый в своё!!! время, я не осилю)))))
Поэтому 2.

4. Пример со знаком Стоп не уместный. Во всяком случае с постановкой вопроса *можно*.
Речь не идёт о какое бельё можно, нужно и т.п. предоставлять.
Речь шла о состоянии, которое было по факту.
Вы подменяете предмет.



>>> 1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств.
Доверие потеряли? -- да. Предпосылки для его появления видны? -- нет. Вывод? -- потеряли безвозвратно.

>>> Так кто гарантии-то даёт?
Это не ко мне вопрос. Что кто-то дает гарантии я не писал.

>>> Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов
Опять передергивание. Никто не додумался до заочного признания виновности.


Еще раз:
>>> Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов
>>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно.
-- это достаточно "более 2-х состояний" или "не совсем"

>>> Вы подменяете предмет.
Подмена предмета -- это попытка вместо обсуждения реальной проблемы (влажное белье) переключиться на цвета/состояния и попытки сравнения влажностей.
Как не бывает осетрины второй свежести -- так же не бывает "почти сухого" или "немного влажного" или "чуть менее, чем полностью сухого" белья: все эти "сорта" -- влажные.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:54

hunter
1. Так и с Майданом это доверие появилось внезапно. Предпосылки очень даже видны- проявившееся доверие к ЗЕ и Ко. Самое что ни есть проявление предпосылки.

2. О том и речь, что гарантии каждый видит субъективно. Не даёт их никто.

3. Причём тут состояния к указанным вам цветам!?))

Так где 4 цвета *в том посте*?))

4. Прямой демагогический приём. Подмена предмета.

Второй свежести не бывает (на что Вы пытаетесь перевести).
Но речь о степени влажности. Их много.

Не о степени сухости, а о степени влажности. То есть о том, на какую глубину изменялась проблема.

Перевод к *второй свежести*, знаку Стоп, немного беременности (ещё бы вспомнили) неуместен.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:20

  detroytred написав:hunter
1. Так и с Майданом это доверие появилось внезапно. Предпосылки очень даже видны- проявившееся доверие к ЗЕ и Ко. Самое что ни есть проявление предпосылки.

2. О том и речь, что гарантии каждый видит субъективно. Не даёт их никто.

3. Причём тут состояния к указанным вам цветам!?))

Так где 4 цвета *в том посте*?))

4. Прямой демагогический приём. Подмена предмета.

Второй свежести не бывает (на что Вы пытаетесь перевести).
Но речь о степени влажности. Их много.

Не о степени сухости, а о степени влажности. То есть о том, на какую глубину изменялась проблема.

Перевод к *второй свежести*, знаку Стоп, немного беременности (ещё бы вспомнили) неуместен.



>>> 1. Так и с Майданом это доверие появилось внезапно. Предпосылки очень даже видны- проявившееся доверие к ЗЕ и Ко. Самое что ни есть проявление предпосылки.
Каким боком Майдан относится к ЗЕ?
Какое еще "проявившееся доверие к ЗЕ"? -- с него сейчас "офигевают" даже его довыборные фанаты.


>>> 2. О том и речь, что гарантии каждый видит субъективно. Не даёт их никто.
Так я о том же и писал? -- к чему это?


>>> 3. Причём тут состояния к указанным вам цветам!?))
Прямая связь: сухо=белый, мокро=черный, промежуточные "влажности"=оттенки. Так сложно?
>>> Так где 4 цвета *в том посте*?))
Какие 4? -- уже четыре раза спрашиваю. Изначальный постулат про "больше 2-х был".
И, кстати, какая _по существу_ разница -- есть *в том посте* "4 цвета" или нет? -- "придирки к запятым"?


>>> 4. Прямой демагогический приём. Подмена предмета.
>>> Второй свежести не бывает (на что Вы пытаетесь перевести).
>>> Но речь о степени влажности. Их много.
Именно. Попытка "переехать" на сравнение влажностей. Хотя проблема одна: белье _не сухое_. И не важно на сколько именно процентов оно _не сухо_ -- оно второй свежести.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56

hunter
1. Так что тогда с Вами дискутировать, если Вы сами не можете сориентироваться и нуждаетесь в таком подробном разжевывании?!
Разжевываю:
После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже меньшего уровня -- поэтому и говорю, что предпосылка).
Сейчас опять пропадает (разочаровываются в ЗЕ).

Капец... если не троллинг.

2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.


3. Изначальный постулат:
Цитата Ваша:
* >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* (с)
10.36 19 лист.
Вы!! указываете , что *в том посте 4 привёл*)), отвечая на мой вопрос.

Никак не могу добиться, где Вы эти 4 *в том посте* привели.

4. Ага))
Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.

Если есть изменения, есть возможность определения и измерения -- то ими пользуются.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:15

  detroytred написав:hunter
1. Так что тогда с Вами дискутировать, если Вы сами не можете сориентироваться и нуждаетесь в таком подробном разжевывании?!
Разжевываю:
После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже меньшего уровня -- поэтому и говорю, что предпосылка).
Сейчас опять пропадает (разочаровываются в ЗЕ).

Капец... если не троллинг.

2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.


3. Изначальный постулат:
Цитата Ваша:
* >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* (с)
10.36 19 лист.
Вы!! указываете , что *в том посте 4 привёл*)), отвечая на мой вопрос.

Никак не могу добиться, где Вы эти 4 *в том посте* привели.

4. Ага))
Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.

Если есть изменения, есть возможность определения и измерения -- то ими пользуются.



>>> После Майдана появилось доверие (к новой власти, послереволюционной). Потом оно пропало (по мере разочарования в ней). Потом с ЗЕ оно опять проявилось (но уже
Тут существенная ошибка есть: с ЗЕ ничего не проявилось -- из-за потерянного доверия "сняли" ПО. И выбирали уже по приципу "ну хуже ЭТОГО же быть не может?" -- оказалось -- может. Все.


>>> 2. К тому, что гарантии управленцы могут увидеть и начать делать. (Ведь это Ваше же было -- не имеют (или не видят) гарантий, поэтому даже не начинают делать.
Опять какие-то "гарантии"... "Мое" было -- смысла нет.


>>> 3. Изначальный постулат:
>>> Цитата Ваша:
>>> * >> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Ну да. Более 2-х состояний я привел? -- в чем проблема?


>>> Попытка *переехать* к идеализации, бинарным категориям при рассмотрении глубины проблемы, к тому же имеющей градации (возможность измерения. Той же влажности) -- это демагогия.
Так их у этой "проблемы" только две и есть -- никуда "ехать" не нужно -- сухо/не сухо.
Не смотря на то, что у свежести осетра есть градации (возможность измерения. Той же свежести) -- никто ни интересуется третьей или второй свежести рыба.
В тех же польских поездах этот вопрос даже смысла не имеет -- там белье всегда сухое. И не нужно думать "о -- прогресс на лицо -- сегодня только рюмку воды выжать удалось -- а при Янкуковиче -- тогда целый стакан можно было". Оно просто сухое. Все.
_hunter
 
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