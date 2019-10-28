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Роботи стануть розумними
перед страхом смерті

Роботи стануть розумними перед страхом смерті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:10

Роботи стануть розумними перед страхом смерті

Пропонуємо до обговорення:
У сучасному світі роботи відчувають не більше почуттів, ніж камінь, занурений в новокаїн.

Дивися повний текст Роботи стануть розумними перед страхом смерті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:10

вот это уже будет реальный шаг к тому, о чем снимают постапокалиптические фильмы
PV
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12

  PV написав:вот это уже будет реальный шаг к тому, о чем снимают постапокалиптические фильмы


сказать легче, чем сделать.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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