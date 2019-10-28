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У Нафтогазі розповіли, що
станеться, якщо контракту з РФ...

У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12

У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ не буде.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12

газа продержаться до весны хватит и нам и европейцам, а там уже пойдут первые поставки южнокорейских СПГ танкеров в США, и американцы начнут выжимать Газпром с европейского рынка. Когда проблеск адекватности озарит голову Сказочного в Кремле - Газпром вернется в игру с убытками в 10+ млрд долл и безнадежно утраченной долей рынка как минимум процентов на 10. И нарастить ее можно будет лишь отчаянно демпингуя. А демпинг Газпрома означает вымирание русского севера. Кто выпал из реальности - гуглим "бесплатные квартиры в Воркуте" и "контракты южнокорейские верфи спг"
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:31

но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

и этого газа хватит Украине на 100500 лет? Нет? И по какой цене тогда будет газ в конце 2020 года?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:50

https://eadaily.com/ru/news/2019/11/11/ ... a-v-evropu
Если чо там корейцы не успевают, Газпром исчо может пару десятков газовозов снять с Севморпути, тупо для прикола, шоб с дурнив поразвлекаться.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:24

ага, Газпром это успешная и прибыльная компания с неизменно растущей капитализацией, ей осталось только поразвлекаться, прекращая не только трубный экспорт через самого надежного и дешевого транзитера, но и остановить СПГ. Я бы не стал возражать, если наш заклятый враг решит самоубиться))
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:49

Рад царящему оптимизму. А вы не пробовали посмотреть на ситуацию с другой стороны- Штаты с помощью Украины создают проблемы рашке с целью захода на европейский рынок газа? Танкерами СПГ все равно дороже, чем трубопроводами, но тут нарисовалась гордая Украина... Трампу чихать на Украину. Я бы на месте Зеленского взял Коболева за я...и спросил - а может хоть для приличия поискать компромисс насчет транзита? Не на год, конечно, но и не на 10, а скажем - на 5? А то меня терзают смутные сомнения насчет твоего лоббизма США на рынке ЕС. Потому как - что делать с инфраструктурой транспорта газа после отсутствия такового? И с работниками? Это убыток!
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:57

  Навуходоносор написав:Рад царящему оптимизму. А вы не пробовали посмотреть на ситуацию с другой стороны- Штаты с помощью Украины создают проблемы рашке с целью захода на европейский рынок газа? Танкерами СПГ все равно дороже, чем трубопроводами, но тут нарисовалась гордая Украина... Трампу чихать на Украину. Я бы на месте Зеленского взял Коболева за я...и спросил - а может хоть для приличия поискать компромисс насчет транзита? Не на год, конечно, но и не на 10, а скажем - на 5? А то меня терзают смутные сомнения насчет твоего лоббизма США на рынке ЕС. Потому как - что делать с инфраструктурой транспорта газа после отсутствия такового? И с работниками? Это убыток!

Бессмысленно искать компромис с тем, кто на него не готов.
Вы читали их виденье компромисс?

Милостиво продлить контракт на год, при этом отказавшись от исков, которые они сами инициировали и просрали, а ещё и гарантировать какой-то объем прямых закупок, которые они наверняка направят целиком в ордло, выставив счёт сюда.

Тут как говорится лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

На юх их с такими вариантами, прикрутить вентиль и ждать, пока немцы там им яйца не прикрутят.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:03

  Навуходоносор написав:Рад царящему оптимизму. А вы не пробовали посмотреть на ситуацию с другой стороны- Штаты с помощью Украины создают проблемы рашке с целью захода на европейский рынок газа? Танкерами СПГ все равно дороже, чем трубопроводами, но тут нарисовалась гордая Украина... Трампу чихать на Украину. Я бы на месте Зеленского взял Коболева за я...и спросил - а может хоть для приличия поискать компромисс насчет транзита? Не на год, конечно, но и не на 10, а скажем - на 5? А то меня терзают смутные сомнения насчет твоего лоббизма США на рынке ЕС. Потому как - что делать с инфраструктурой транспорта газа после отсутствия такового? И с работниками? Это убыток!


Чем больше судов и неразберихи, тем чаще посылки маме колобка в штаты.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:48

свинособак нада давить поки не цвіркне
sosiska
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